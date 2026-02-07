I paragoni nel calcio sono sempre bellissimi ma a volte, anche un tantino scomodi. Lo sa bene l'attaccante Vedat Muriqi scomodato dal Barcellona in un duello tra fuoriclasse con Robert Lewandowski , prima di RCD Maiorca contro i blaugrana di questo pomeriggio. Il giocatore kosovaro ha ringraziato gli avversari per uno splendido tweet che lo incorona tra i migliori, non sentendosi però all'altezza dell'avversario, tra i più forti nel panorama calcistico internazionale.

Nella giornata di ieri, il Barcellona ha chiamato in causa Muriqi in una foto di Lewandowski in allenamento, mettendo sotto i riflettori la sfida di reparto tra i due calciatori nella gara di questo pomeriggio tra RCD Maiorca e i blaugrana. Una caption più che lecita, considerando i numeri incredibili dell'attaccante kosovaro in scia di quelli già incredibili del suo avversario.

Il giocatore però, ha sentito di dover ringraziare il Barcellona repostando la foto e aggiungendoci un suo pensiero personale: "Ci sono pochi attaccanti che possono competere con Lewy...E io non sono uno di loro ma grazie ". Un momento di incredibile umiltà sotto i riflettori, con tantissimi tifosi che hanno commentato postando i suoi numeri davvero eccezionali in stagione, le sue skills e alzando ancora di più l'asticella, paragonandolo persino a Mbappé nel computo della Liga spagnola, a poche reti di distanza già a metà stagione.