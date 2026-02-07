I paragoni nel calcio sono sempre bellissimi ma a volte, anche un tantino scomodi. Lo sa bene l'attaccante Vedat Muriqi scomodato dal Barcellona in un duello tra fuoriclasse con Robert Lewandowski, prima di RCD Maiorca contro i blaugrana di questo pomeriggio. Il giocatore kosovaro ha ringraziato gli avversari per uno splendido tweet che lo incorona tra i migliori, non sentendosi però all'altezza dell'avversario, tra i più forti nel panorama calcistico internazionale.
IL BOTTA E RISPOSTA
Maiorca, Muriqi risponde al Barcellona: “Grazie ma non sono all’altezza di Lewandowski!”
Muriqi risponde al Barcellona e fa i complimenti a Lewandowski—
Nella giornata di ieri, il Barcellona ha chiamato in causa Muriqi in una foto di Lewandowski in allenamento, mettendo sotto i riflettori la sfida di reparto tra i due calciatori nella gara di questo pomeriggio tra RCD Maiorca e i blaugrana. Una caption più che lecita, considerando i numeri incredibili dell'attaccante kosovaro in scia di quelli già incredibili del suo avversario.
Il giocatore però, ha sentito di dover ringraziare il Barcellona repostando la foto e aggiungendoci un suo pensiero personale: "Ci sono pochi attaccanti che possono competere con Lewy...E io non sono uno di loro ma grazie ". Un momento di incredibile umiltà sotto i riflettori, con tantissimi tifosi che hanno commentato postando i suoi numeri davvero eccezionali in stagione, le sue skills e alzando ancora di più l'asticella, paragonandolo persino a Mbappé nel computo della Liga spagnola, a poche reti di distanza già a metà stagione.
I numeri di Muriqi all'RCD Maiorca e il big match di questo pomeriggio—
In Spagna Vedat Muriqi sta facendo splendere l'RCD Maiorca a suon di reti. L'ex attaccante della Lazio non si ferma più, nella classifica marcatori alle spalle solamente di Kylian Mbappé con 22 reti, fermo a 15. Lewandowski è quinto in classifica, in condominio con Lamine Yamal, confermando ancora di più il predominio stagionale dell'attaccante kosovaro, che anche oggi vorrà attentare al primato dei marcatori dell'ex Real Madrid, regalando un'incredibile vittoria alla sua squadra, nel big match casalingo proprio contro i blaugrana. "Non ti buttare giù, guarda la classifica e prenditi un po' di riposo. Non sai cosa stai dicendo!" scherza un tifoso sui social, ricordando a Muriqi i suoi numeri incredibili. Lewandowski è già avvisato.
