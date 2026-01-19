È stato un weekend che ha spiegato come la linea di confine tra il successo ed il fallimento sia estremamente sottile. Hanno assaporato le dolci note della vittoria Emre Can con il suo Borussia Dortmund, Patrick Dorgu nel derby di Manchester e Perisić con il suo PSV; mentre, a chilometri di distanza, andava in scena una delle finali più incredibili della storia della Coppa d'Africa, in cui Brahim Diaz è passato dall'essere un eroe nazionale al bersaglio di fischi da parte dei suoi stessi tifosi. Partendo proprio dalla finale di ieri sera, ripercorriamo il weekend degli ex Serie A in giro per il mondo.