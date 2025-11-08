Maiorca-Getafe, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Alle 18:30 di domani, domenica 9 novembre, scendono in campo Mallorca e Getafe. Due squadre che, seppur in modi diversi, stanno facendo particolarmente bene in questo inizio di stagione. La squadra di Bordalás quest'anno sembra determinata a guadagnare una posizione per le coppe europee , mentre il Mallorca punta ad una salvezza tranquilla. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365 . Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Un’occasione perfetta per godersi Maiorca-Getafe ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione del campionato spagnolo in tempo reale.

Come arrivano al match le due squadre

Il Getafe di Bordalás continua a sorprendere e, grazie a una stagione sopra le aspettative, si trova al 7° posto a un passo dalla zona Europa. Il tecnico predica però calma, ricordando che l’obiettivo resta la salvezza, e punta su Mayoral e Liso in avanti nel solito assetto difensivo. Da Costa e Kiko garantiscono spinta sulle fasce, mentre Arambarri e Milla compongono la solida mediana. Situazione opposta per il Maiorca di Arrasate, travolto dal Betis in una serata da dimenticare.La squadra è apparsa fragile e disorganizzata, scivolando al terzultimo posto in classifica. Nonostante le difficoltà, Arrasate resta fiducioso e si affida a Muriqi per cercare punti vitali. Darder, pur deludente, sarà confermato titolare sulla trequarti.