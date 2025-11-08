Maiorca-Getafe, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Alle 18:30 di domani, domenica 9 novembre, scendono in campo Mallorca e Getafe. Due squadre che, seppur in modi diversi, stanno facendo particolarmente bene in questo inizio di stagione. La squadra di Bordalás quest'anno sembra determinata a guadagnare una posizione per le coppe europee, mentre il Mallorca punta ad una salvezza tranquilla. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.
Lo streaming live
Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l'accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.
Un’occasione perfetta per godersi Maiorca-Getafe ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione del campionato spagnolo in tempo reale.
Come arrivano al match le due squadre—
Il Getafe di Bordalás continua a sorprendere e, grazie a una stagione sopra le aspettative, si trova al 7° posto a un passo dalla zona Europa. Il tecnico predica però calma, ricordando che l’obiettivo resta la salvezza, e punta su Mayoral e Liso in avanti nel solito assetto difensivo. Da Costa e Kiko garantiscono spinta sulle fasce, mentre Arambarri e Milla compongono la solida mediana. Situazione opposta per il Maiorca di Arrasate, travolto dal Betis in una serata da dimenticare.La squadra è apparsa fragile e disorganizzata, scivolando al terzultimo posto in classifica. Nonostante le difficoltà, Arrasate resta fiducioso e si affida a Muriqi per cercare punti vitali. Darder, pur deludente, sarà confermato titolare sulla trequarti.
Le probabili formazioni di Maiorca-Getafe—
Scenderanno in campo diverse conoscenze della nostra Serie A. Il principale riferimento offensivo del Mallorca è l'e Lazio Muriqi, che sta finalmente trovando continuità lontano dall'Italia. Nel Getafe, invece, gioca l'ex attaccante della Roma Borja Mayoral, ormai pezzo di storia del club.
Mallorca (4-2-3-1): Bergstrom; Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica; Samu, Morlanes; Joseph, Darder, Virgili; Muriqi. Allenatore: Arrasate.
Getafe (4-4-2): Soria; Iglesias, Duarte, Djene, Rico; Kiko, Arambarri, Milla, da Costa; Mayoral, Liso. Allenatore: Bordalas.
