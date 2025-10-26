Borja Mayoral entra nella storia del Getafe: è il capocannoniere del club

C'è un nuovo giocatore in testa ai record del club con i 37 gol in maglia azzurra che lo proiettano in cima alla classifica dei marcatori all time della squadra nel massimo campionato spagnolo.

Pietro Rusconi 26 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 15:02)

Il terzo gol in campionato di Borja Mayoral ha aiutato il Getafe ad agganciarsi all'Athletic Bilbao a 14 punti e ha portato il 9 spagnolo ai vertici della storia del club iberico. La rete dello spagnolo al San Mamés di Bilbao è stata fondamentale nell'interrompere il momento negativo della squadra di Bordalás, senza vittoria da 5 partite. Come riporta Marca, il calciatore ha espresso tutto il suo agonismo in relazione al gol partita di ieri: "Ho letto che non ho mai segnato al San Mamés e sono contento di averlo fatto. Ho dovuto saltare la partita contro il Real Madrid e la rabbia che ho provato quando ho esultato era dovuta al fatto che mi piace giocare. Sto tornando al mio livello migliore e non vedo l'ora di continuare così".

La rinascita madridista di Borja Mayoral — Borja Mayoral, canterano del Real Madrid, ha trovato una seconda giovinezza nella capitale spagnola. Grazie principalmente alla sapiente e severa guida dell'hombre vertical Pepe Bordalás, la punta ex Levante ha totalizzato 37 gol nel massimo campionato spagnolo, partendo dal Gennaio 2022. Questa cifra rappresenta un traguardo importante per la storia individuale del ragazzo e quella collettiva del club Azulones: 37 è il massimo di marcature raggiunto dall'ex calciatore Manu del Moral (2006-2011) e da Jaime Mata (2018-2024), attualmente in forza al Las Palmas.

Borja ha segnato con continuità questi anni al Getafe: 6 in 18 presenze nella prima metà di stagione, 8 in 35 la seconda, 15 in 27 la terza, 5 in 24 la quarta e ora è a quota 3 in 7 match disputati. Il nativo di Parla si è espresso così sul record del club: "Sì, oggi ho superato due record. Sono contento di ciò; sono a un passo dal diventare capocannoniere, il che a livello individuale è una ricompensa."

La carriera del bomber spagnolo — Borja Mayoral è una vecchia conoscenza del nostro campionato. Nel 2020-21 ha disputato una buona stagione presso la Roma di Paulo Fonseca diventando il capocannoniere stagionale della squadra capitolina con 17 gol fra campionato (10) e Europa League (7). Le cose hanno preso una piega diversa l'anno successivo: la concorrenza di Tammy Abraham e un rapporto mai sbocciato con Mou hanno portato all'interruzione del prestito di Mayoral e alla conseguente cessione al Getafe.