La sfida è in programma alle ore 15:00 di domenica15 marzo all'Old Trafford

Filippo Montoli 14 marzo - 18:08

Big match d’alta classifica tra Manchester United e Aston Villa nel primo pomeriggio di domenica. La gara, valida per la trentesima giornata di campionato, è in programma alle ore 15:00 del 15 marzo. Le due squadre sono appaiate a 51 punti e occupano rispettivamente terzo e quarto posto. Lo spettacolo è garantito in quel di Old Trafford. Ecco dove vedere Manchester United-Aston Villa in diretta tv e streaming.

Per guardare il calcio e lo sport in STREAMING GRATIS, avete tre alternative:

Manchester United-Aston Villa, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La partita valida per la trentesima giornata di Premier League e in programma alle ore 15:00 di domenica 15 marzo è visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente al canale 201 del telecomando. Per vederla in streaming, invece, le possibilità sono due: su Sky Go, per gli abbonati alla piattaforma e su NOW.

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Lo stato di forma delle due squadre — L’arrivo di Michael Carrick è stato fondamentale per il Manchester United. Subentrato nel derby con il City, vinto per 2-0, lo scozzese ha raccolto 19 punti in 8 partite. Le uniche non vittorie sono arrivate nel pareggio per 1-1 con il West Ham e nella sconfitta nell’ultimo turno con il Newcastle per 2-1. Considerando le ultime 5 partite, i Red Devils hanno poi vinto con Tottenham (2-0), Everton (0-1) e Crystal Palace (2-1).

L’Aston Villa ha invece perso molti punti nell’ultimo periodo, il che ha permesso agli avversari di domenica l’aggancio al terzo posto. La vittoria per 0-1 con il Lille in Europa League ha messo fine a una striscia di 4 partite senza vittorie in tutte le competizioni. Il 2026 della squadra di Emery non è indimenticabile, visto che ha vinto solo 3 delle 10 partite di Premier League disputate. Le ultime due sono sconfitte: 2-0 con il Wolverhampton e 1-4 con il Chelsea.

Le probabili formazioni — Carrick ha sicuramente fuori dai disponibili Dorgu, Obi-Martins e de Ligt. In dubbio invece Lisandro Martinez e Mount. Emery, oltre a Tielemans, Garcia e Kamara, non potrà contare sullo squalificato Sancho. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

MANCHESTER UNITED (4-5-1): Lammens; Mazraoui, Yoro, Maguire, Shaw; Casemiro, Mainoo, Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko. Allenatore: Michael Carrick.

ASTON VILLA (4-5-1): Martinez; Bogarde, Konsa, Torres, Maatsen; Luiz, Onana, Sancho, Rogers, Buendia; Watkins. Allenatore: Unai Emery.