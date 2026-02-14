Marsiglia-Strasburgo Streaming e Diretta TV: dove vedere la Ligue 1 LIVE

Marsiglia-Strasburgo: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Ligue 1 su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 14 febbraio - 02:27

La sfida tra Marsiglia e Strasburgo, valida per la 22ª giornata di Ligue 1, arriva in un momento molto delicato soprattutto per i padroni di casa. È una partita che pesa sia per la classifica sia per il cambio tecnico appena avvenuto (risoluzione consensuale con Roberto De Zerbi).

L'Olympique deve difendere la zona Champions e rilanciare le proprie ambizioni dopo un periodo turbolento. Lo Strasburgo invece cerca punti per restare agganciato alla parte medio-alta e interrompere una recente flessione.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Ligue 1:

Dove vedere la Ligue 1 in Streaming e in Tv — MARSIGLIA STRASBURGO LIGUE 1 DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, avendo il saldo in attivo, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Marsiglia-Strasburgo in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Marsiglia — Settimana di svolta in casa Marsiglia, con la separazione da Roberto De Zerbi arrivata dopo la pesante sconfitta contro il Paris Saint-Germain. Un risultato che ha chiuso un ciclo e aperto una nuova fase tecnica e mentale. L’obiettivo è chiaro: difendere il quarto posto e provare ad avvicinare il podio, attualmente occupato dal Lione.

Qui Strasburgo — Lo Strasburgo si presenta con un rendimento recente meno stabile: due sconfitte nelle ultime tre partite hanno rallentato la corsa verso la parte europea della classifica. Resta però una squadra organizzata, che tende a giocare con equilibrio e che prova sempre a sfruttare le transizioni.

Probabili formazioni — MARSIGLIA (3-4-2-1): De Lange; Pavard, Balerdi, Medina; Weah, Timber, Hojbjerg, Emerson; Nwaneri, Greenwood; Gouiri.

STRASBURGO (4-2-3-1): Penders; Mwanga, Hogsberg, Nanasi, Chilwell; El Mourabet, Barco; Moreira, Enciso, Godo; Panichelli.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Ligue 1: