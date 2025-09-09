Mauritiana-Sud Sudan le statistiche pre match

I padroni di casa puntano a chiudere al meglio il proprio girone, sono cinque i punti conquistati, frutto di una vittoria e due pareggi. Per il Mauritiana manca però la finalizzazione, solo quattro le reti segnati, mentre quelle subite sono a quota nove. Dall'altra parte il fanalino di coda Sud Sudan spera di trovare il primo successo. Anche per gli ospiti, il problema in zona gol è grande, quattro le reti segnate, molto più ampio invece il passivo dei gol subiti, arrivati a quota quattordici. Una sfida inutile in chiave qualificazione, ma il prestigio e il fascino di vincere per il proprio paese potrebbe essere la chiave per rendere la sfida entusiasmante.