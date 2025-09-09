Fra il ricco palinsesto dei match di qualificazioni mondiali della zona africana di martedì 9 settembre c'è anche Mauritiana-Sud Sudan. Partita valevole per l'ottava giornata del gruppo B. Una sfida che a livelli di classifica conta poco, con i padroni di casa quarti a dieci punti dal Senegal secondo. Sud Sudan invece fanalino di coda del raggruppamento con soli tre punti, conquistati con tre pareggi. Partita che dunque conta a poco a livello di classifica, proprio per questo motivo potrebbe regalare più sorprese del previsto.
Qualificazioni Mondiali
Mauritiana-Sud Sudan: dove vedere il match in diretta TV e in streaming LIVE
Dove vedere Mauritiana-Sud Sudan in diretta TV e in streaming LIVE—
Mauritiana-Sud Sudan sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati alla piattaforma. Questo significa che non dovrete pagare nessun abbonamento streaming per poter vedere il match. Inoltre il sito dà anche la possibilità di consultare le statistiche chiave della gara in tempo reale, così come quelle dei singoli giocatori.
Mauritiana-Sud Sudan le statistiche pre match—
I padroni di casa puntano a chiudere al meglio il proprio girone, sono cinque i punti conquistati, frutto di una vittoria e due pareggi. Per il Mauritiana manca però la finalizzazione, solo quattro le reti segnati, mentre quelle subite sono a quota nove. Dall'altra parte il fanalino di coda Sud Sudan spera di trovare il primo successo. Anche per gli ospiti, il problema in zona gol è grande, quattro le reti segnate, molto più ampio invece il passivo dei gol subiti, arrivati a quota quattordici. Una sfida inutile in chiave qualificazione, ma il prestigio e il fascino di vincere per il proprio paese potrebbe essere la chiave per rendere la sfida entusiasmante.
Le probabili formazioni di Mauritiana-Sud Sudan—
MAURITIANA (4-2-3-1): Sarr, Abd, Ba, Saleck, Abeid; Mouhsine, Magassa, Lekoueiry, Amar, Koita; Yade.
SUD SUDAN (5-3-2): Marko, Taban, Thomas, Pal, Laku Lotelek, Okocha; Gama, Chan, Albano; Sebit, Chol.
