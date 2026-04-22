Dove vedere Middlesbrough-Sheffield Wednesday in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Middlesbrough-Sheffield Wednesday: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 22 aprile 2026 (modifica il 22 aprile 2026 | 20:46)

La sfida tra Middlesbrough e Sheffield Wednesday si giocherà mercoledì al Riverside Stadium alle 20:45, in un momento cruciale della stagione di Championship. I padroni di casa sono ancora in corsa per un posto tra le prime due e per la promozione diretta, ma non possono più permettersi passi falsi. Situazione completamente diversa per gli ospiti, già retrocessi e con l’obiettivo ormai limitato a chiudere con dignità un’annata estremamente complicata. Il match, dunque, mette di fronte motivazioni opposte ma comunque forti. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI MIDDLESBROUGH-SHEFFIELD WEDNESDAY SU BET365

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Il momento delle due squadre — Il Middlesbrough arriva a questo appuntamento con grande pressione. Dopo essere stato a lungo in piena corsa per la promozione diretta, ha rallentato bruscamente nelle ultime settimane, perdendo terreno prezioso. La squadra ha faticato a trovare continuità di risultati e soprattutto incisività offensiva, lasciando punti pesanti per strada anche in partite ben interpretate. Ora, con poche gare rimaste, l’obiettivo è vincere tutto e sperare in un passo falso delle dirette concorrenti.

Lo Sheffield Wednesday, invece, vive una stagione da dimenticare. Penalizzazioni e difficoltà strutturali hanno segnato il cammino della squadra, che non è mai riuscita a rialzarsi. Nonostante la retrocessione già certa, nelle ultime uscite si è vista una reazione d’orgoglio, con alcuni pareggi che hanno almeno migliorato il morale. Resta però il dato di una squadra che fatica enormemente a vincere e che cercherà almeno di evitare di chiudere con un bilancio ancora più negativo.

Le probabili formazioni di Middlesbrough-Sheffield Wednesday — Il Middlesbrough dovrebbe puntare su un sistema offensivo con due punte supportate da Browne tra le linee, cercando maggiore presenza in area. Sheffield Wednesday, invece, dovrebbe confermare un assetto più prudente ma con tre uomini davanti, affidandosi alle ripartenze e all’energia del tridente offensivo.

Middlesbrough (3-4-1-2): Brynn; Malanda, Fry, Ayling; Brittain, Morris, Gilbert, Targett; Browne; Conway, Strelec

Sheffield Wednesday (3-4-3): Charles; Palmer, Otegbayo, M Lowe; Fusire, Heskey, Chalobah, Adaramola; J Lowe, Yates, Kobacki