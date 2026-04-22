Lo streaming gratis della gara Triestina-Vicenza: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 22 aprile - 19:50

Il Girone A di Serie C propone sabato 25 aprile alle ore 20:30 la sfida tra Triestina e Vicenza, un match serale che promette intensità e grande equilibrio. Le due squadre scendono in campo con l’obiettivo di conquistare punti importanti in una fase decisiva della stagione, in una gara che si preannuncia combattuta e aperta fino all’ultimo minuto. Vuoi seguire la partita? Con Bet365 puoi guardare Triestina-Vicenza in diretta.

Triestina e Vicenza arrivano a questo appuntamento con motivazioni forti: i padroni di casa puntano su aggressività e organizzazione per sfruttare il fattore campo, mentre gli ospiti cercheranno qualità e solidità per imporre il proprio gioco. La sfida si preannuncia tattica ma con possibili episodi decisivi nei momenti chiave del match.

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