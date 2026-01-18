Milan-Lecce, dove vedere l’incontro in diretta televisiva e streaming LIVE

La sfida di questa sera metterà di fronte due club che faranno di tutti per portare a casa la vittoria e, di conseguenza, i tre punti

Jacopo del Monaco 18 gennaio - 09:13

Tra le partite che andranno in scena nel corso della giornata odierna figura quella tra il Milan ed il Lecce e, di seguito, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due compagini, infatti, si sfideranno in occasione della ventunesima giornata di Serie A. L'incontro si terrà presso lo Stadio Giuseppe Meazza ed avrà inizio alle ore 20:45. In questa stagione, tra l'altro, rossoneri e giallorossi si sono affrontati due volte: gara d'andata di campionato, vinta 0-2 dal Diavolo con reti di Loftus-Cheek e Pulisic; Coppa Italia, successo del Milan a San Siro per 3-0 grazie ai gol di Giménez, Nkunku e del già menzionato statunitense.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Milan-Lecce, dove vedere la partita — La gara di questa sera metterà in palio tre punti che possono risultare importanti ai fini della classifica e, ovviamente, per gli obiettivi stagionali delle due squadre. I padroni di casa stanno lottando per lo Scudetto e per restare in zona Champions, mentre gli ospiti puntano alla salvezza. Il match di questa sera che metterà di fronte il Milan ed il Lecce sarà visibile, sia in diretta televisiva che in streaming, sulla piattaforma DAZN.

Clicca sull'immagine per scoprire il palinsesto che Sisal offre.

Clicca sull'immagine per scoprire il palinsesto che GoldBet offre.

Clicca sull'immagine per scoprire il palinsesto che Lottomatica offre.

Come arrivano le due squadre alla gara — Attualmente, il Milan allenato da Massimiliano Allegri occupa la seconda posizione in classifica coi suoi 43 punti totalizzati, gli stessi che ha il Napoli che ha giocato ieri. Nelle ultime cinque partite della massima competizione italiana, i rossoneri hanno ottenuto tre vittorie, di cui una tra le mura amiche contro il Verona (3-0) e due in trasferta contro il Cagliari decisa dal gol di Rafael Leão e Como (1-3) valevole per il recupero della sedicesima giornata, e due pareggi contro il Genoa e la Fiorentina, entrambi sul risultato di 1-1.

Il Lecce guidato dall'ex Sassuolo e Roma Eusebio Di Francesco, dal canto suo, si trova al diciassettesimo posto in campionato e ha totalizzato 17 punti, tre in più rispetto a Fiorentina e Pisa che sono in zona retrocessione. Negli ultimi cinque match di Serie A disputati, la squadra proveniente dalla Puglia ha ottenuto un solo pareggio, quello in trasferta contro la Juventus terminato 1-1, e ben quattro sconfitte di cui tre in casa Como (0-3), Roma (0-2) e Parma (1-2) e l'altra a San Siro contro l'Inter (1-0). Quest'ultimo incontro, tra l'altro, era il recupero del sedicesimo turno di campionato

Probabili formazioni — Tra le fila dei rossoneri mancherà soltanto Giménez, mentre torna tra i convocati Pavlović. In attacco giocheranno Pulisic e Leão, mentre a centrocampo spazio per Ricci ed Estupiñán e l'unico ballottaggio riguarda la scelta tra Modrić e Jashari. Per quanto riguarda il Lecce, invece, mancheranno per squalifica Gaspar e Veiga, mentre Camarda e Berisha non ci saranno a causa dei rispettivi infortuni. Ballottaggi Gandelman-Kaba e Sottil-Pierotti.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Leão. Allenatore: Allegri

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Siebert, T. Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Sottil, Stulić, Banda. Allenatore: Di Francesco