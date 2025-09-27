Milan-Napoli, dove vedere il big match di Serie A in tv e streaming LIVE

La squadra di Max Allegri punta alla quarta vittoria di fila in campionato e potrebbe agganciare gli azzurri che, invece, vogliono restare a punteggio pieno

Uno dei posticipi della quinta giornata di Serie A metterà di fronte Milan e Napoli e, in quest'articolo, vi forniremo le informazioni sul dove vedere la partita. Le due compagini andranno in scena domani alle ore 20:45 presso lo Stadio Giuseppe Meazza.

La situazione delle due squadre prima del match — Dopo la falsa partenza in campionato causata dalla sconfitta per 1-2 contro la Cremonese, il Milan di Massimiliano Allegri ha reagito subito vincendo tre partite di fila senza subire reti. I rossoneri hanno vinto 0-2 in casa del Lecce, poi 1-0 a San Siro contro il Bologna grazie alla rete di Luka Modrić e 0-3 in trasferta contro l'Udinese. Pochi giorni fa, invece, hanno battuto 3-0 il Lecce in Coppa Italia staccando così il pass per gli ottavi di finale. A livello realizzativo, il migliore tra i rossoneri è Christian Pulisic, autore di 5 gol.

Il Napoli Campione d'Italia, allenato da Antonio Conte, ha iniziato la propria Serie A così come ha finito quella precedente, ovvero vincendo. I partenopei sono primi a punteggio pieno dopo aver battuto Sassuolo (0-2), Cagliari (1-0 con rete di Anguissa), Fiorentina (1-3) e, con un po' di sofferenza, il neopromosso Pisa (3-2). La squadra campana ha fatto anche il suo esordio nella nuova edizione della Champions League, dove ha perso 2-0 in casa del Manchester City.

Probabili formazioni — A parte l'assenza di Ardon Jashari, il Milan potrà contare nuovamente su Rafael Leão, tornato dopo poco più di un mese dall'infortunio al polpaccio. Il numero 10 rossonero, molto probabilmente, partirà dalla panchina. Il Napoli, ancora orfano di Lukaku e Contini, ritrova in difesa Rrahmani ma, allo stesso tempo, perde Alessandro Buongiorno.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Giménez. All: Allegri

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund. All: Conte

Milan-Napoli, dove vedere la sfida — I rossoneri hanno la possibilità di agganciare il Napoli in classifica, mentre gli azzurri puntano al mantenere la propria imbattibilità in campionato. Il big match tra Milan e Napoli inizierà alle ore 20:45 di domani sera e sarà visibile sia in diretta televisiva che in streaming su DAZN.