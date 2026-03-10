Mirassol-Santos: dove vedere il Brasileirão in Streaming e in TV

Mirassol-Santos: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis del Brasileirão su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 10 marzo - 10:48

Allo stadio Campos Maia si prepara una sfida che mette di fronte due squadre con ambizioni diverse ma entrambe desiderose di dare continuità al proprio inizio di stagione. Mirassol e Santos si incrociano nelle prime giornate del Brasileirão con la sensazione che questo match possa già dire qualcosa sulle loro prospettive, soprattutto in un campionato lungo e imprevedibile come la Serie A brasiliana, dove ogni punto conquistato nelle prime settimane può avere un peso importante nel corso dell’anno.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida del Brasileirao:

Mirassol-Santos: dove vedere il Brasileirao in Streaming e in Tv — MIRASSOL SANTOS BRASILEIRAO DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Mirassol-Santos in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Mirassol — Il Mirassol arriva alla partita con una certa fiducia, frutto di un avvio di stagione abbastanza solido. La squadra allenata da Rafael Guanaes ha raccolto cinque punti nelle prime tre partite e occupa una posizione di metà classifica che riflette bene il rendimento visto finora. Non è una formazione spettacolare, ma ha dimostrato di essere organizzata e capace di restare competitiva contro avversari di livello. Nell’ultima uscita è arrivato un pareggio ricco di emozioni contro il Cruzeiro, terminato 2-2 dopo una gara in cui il Mirassol ha gestito gran parte del possesso palla e creato diverse occasioni.

Qui Santos — Dall’altra parte ci sarà un Santos che, come spesso accade nella sua storia recente, cerca di ritrovare stabilità e continuità. La squadra guidata da Juan Pablo Vojvoda ha raccolto quattro punti nelle prime quattro partite di campionato e si trova nelle zone centrali della classifica, ma il rendimento è stato piuttosto altalenante. L’ultima partita ha comunque dato segnali positivi: la vittoria per 2-1 contro il Vasco da Gama ha riportato entusiasmo e soprattutto ha evidenziato ancora una volta il peso specifico del talento nel reparto offensivo.

Probabili formazioni — Mirassol (4-2-3-1): Walter, Formiga, Victor, Machado, Reinaldo, Moura, Aldo, Negueba, Mugni, Alesson, Fogaça.

Santos (4-2-3-1): Brazão, Vinícius, Frías, Luan Peres, Lira, Arao, Bontempo, Moisés, Barreal, Rony, Gabriel Barbosa.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida del campionato brasiliano: