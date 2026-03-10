Mirassol-Santos: dove vedere il Brasileirão in Streaming e in TV

Allo stadio Campos Maia si prepara una sfida che mette di fronte due squadre con ambizioni diverse ma entrambe desiderose di dare continuità al proprio inizio di stagione. Mirassol e Santos si incrociano nelle prime giornate del Brasileirão con la sensazione che questo match possa già dire qualcosa sulle loro prospettive, soprattutto in un campionato lungo e imprevedibile come la Serie A brasiliana, dove ogni punto conquistato nelle prime settimane può avere un peso importante nel corso dell’anno.
Qui Mirassol—
Il Mirassol arriva alla partita con una certa fiducia, frutto di un avvio di stagione abbastanza solido. La squadra allenata da Rafael Guanaes ha raccolto cinque punti nelle prime tre partite e occupa una posizione di metà classifica che riflette bene il rendimento visto finora. Non è una formazione spettacolare, ma ha dimostrato di essere organizzata e capace di restare competitiva contro avversari di livello. Nell’ultima uscita è arrivato un pareggio ricco di emozioni contro il Cruzeiro, terminato 2-2 dopo una gara in cui il Mirassol ha gestito gran parte del possesso palla e creato diverse occasioni.
Qui Santos—
Dall’altra parte ci sarà un Santos che, come spesso accade nella sua storia recente, cerca di ritrovare stabilità e continuità. La squadra guidata da Juan Pablo Vojvoda ha raccolto quattro punti nelle prime quattro partite di campionato e si trova nelle zone centrali della classifica, ma il rendimento è stato piuttosto altalenante. L’ultima partita ha comunque dato segnali positivi: la vittoria per 2-1 contro il Vasco da Gama ha riportato entusiasmo e soprattutto ha evidenziato ancora una volta il peso specifico del talento nel reparto offensivo.
Probabili formazioni—
Mirassol (4-2-3-1): Walter, Formiga, Victor, Machado, Reinaldo, Moura, Aldo, Negueba, Mugni, Alesson, Fogaça.
Santos (4-2-3-1): Brazão, Vinícius, Frías, Luan Peres, Lira, Arao, Bontempo, Moisés, Barreal, Rony, Gabriel Barbosa.
