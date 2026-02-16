Dona Maria è una storica tifosa del Santos, divenuta recentemente virale sui social per il suo tifo: Neymar le regala una serata da sogno

Dopo l'intervento al ginocchio, Neymar è tornato in campo ieri sera con un assist nel corso della sfida tra Santos e Velo Clube. Prima del match, però, c'è stato spazio per un momento molto toccante. Il brasiliano, infatti, ha invitato a bordo campo Dona Maria, una anziana tifosa del Santos divenuta recentemente virale sui social in Brasile per la sua passione. Un gesto che vale più di ogni parola (Credits Instagram @santos)