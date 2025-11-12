Gli Azzurri allenati da Gattuso vanno a caccia di tre punti molto importanti contro un avversario che, a questo punto, non ha più nulla per cui competere

Jacopo del Monaco 12 novembre - 12:00

La penultima giornata della fase di qualificazione al Mondiale del prossimo anno metterà di fronte Moldavia ed Italia e, di seguito, troverete le informazioni sul dove vedere la partita. Le due Nazionali si affronteranno alle ore 20:45 di domani sera presso lo Stadionul Zimbru di Chișinău, capitale del Paese dell'Europa orientale.

Moldavia-Italia, dove vedere la sfida — La Moldavia, che ormai non si gioca più nulla, affronterà questa partita con onore e proverà ad insidiare gli Azzurri. L'Italia ha l'obbligo di vincere segnando anche tanti gol e, per sperare ancora nel primo posto, deve sperare che la Norvegia faccia un passo falso contro l'Estonia. Il match di domani sera tra le due selezioni avrà inizio alle ore 20:45 e si potrà vedere il diretta televisiva solamente su Rai 1. In streaming, invece, sarà visibile su RaiPlay.

La situazione delle due compagini — Arrivati a questo punto della qualificazione, la Moldavia non ha più nulla per cui giocare se non la voglia di provare a strappare i punti ad avversari più forti e fare bella figura davanti al proprio pubblico. Dopo la pesantissima sconfitta per 11-1 contro la Norvegia, la peggiore nella storia dei moldavi, Serghei Clescenco ha deciso di lasciare l'incarico da commissario tecnico ed ora, al suo posto, c'è Lilian Popescu. Lo scorso mese, dopo la sconfitta per 2-1 contro la Romania, la Moldavia ha pareggiato 1-1 contro l'Estonia collezionando così il primo punto in queste qualificazioni.

Per l'Italia allenata da Gennaro Gattuso, invece, la partita di domani sera ha un valore importantissimo. Negli ultimi quattro match disputati, la Nazionale ha vinto due volte sia contro l'Estonia che contro l'Israele e, in altrettante occasione, ha mantenuto la porta inviolata. Con l'arrivo dell'ex centrocampista del Milan in panchina, gli Azzurri hanno sempre segnato dai tre gol in su a partita ed i 16 gol segnati ne sono la prova. Tra i migliori dell'Italia figura l'ex Atalanta Mateo Retegui, che nei match contro le avversarie citate poco sopra ha realizzato 4 gol ed altrettanti assist.

Probabili formazioni — Per la sua terza partita sulla panchina della Moldavia, Popescu dovrebbe schierare un 3-4-3 mettendo in campo i titolari. L'Italia, invece, dovrà fare a mano dello squalificato Bastoni ed al suo posto dovrebbe giocare il rossonero Gabbia. A centrocampo, Gattuso potrebbe dare una possibilità a Ricci al fianco di Tonali, mentre in attacco non ci sarà Kean per infortunio e quindi Pio Esposito giocherà al suo posto.

MOLDAVIA (3-4-3): Avram; Baboglo, Mudrac, Dumbravanu; Platica, Ionita, Bodisteanu, Reabciuk; Caimacov, Nicolaescu, Postolachi. All: Popescu

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Bellanova, Mancini, Gabbia, Cambiaso; Orsolini, Ricci, Tonali, Zaccagni; Retegui, P. Esposito. All: Gattuso