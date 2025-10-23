Borussia Mönchengladbach-Bayern Monaco è la gara valida per l'ottava giornata di Bundesliga, in programma sabato 25 ottobre alle 15:30 al Borussia Park. Padroni di casa ultimi in classifica dopo sette turni disputati, frutto di 3 pareggi e 4 sconfitte, ma soprattutto nessuna vittoria all'attivo. Inizio di stagione da sogno, invece, per gli ospiti che hanno fatto sette su sette e vanno a caccia dell'ottavo sigillo in campionato. Scopri come seguire la sfida di Bundesliga Mönchengladbach-Bayern Monaco GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.