La sfida della ventisettesima giornata di Ligue 2 tra Montpellier e Laval mette di fronte due squadre con obiettivi molto diversi in questa fase della stagione. Il match in programma allo Stade de la Mosson rappresenta un’occasione importante soprattutto per i padroni di casa, ancora in corsa per avvicinarsi alla zona playoff.
Diretta TV e Streaming
Montpellier-Laval Streaming e Diretta TV: dove vedere la Ligue 2 LIVE
Montpellier-Laval: Dove vedere la Ligue 2 in Streaming e in Tv—
Qui Montpellier—
Il Montpellier, allenato da Zoumana Camara, occupa attualmente il nono posto in classifica con 38 punti e mantiene vive le proprie ambizioni di accesso agli spareggi promozione. La distanza dal quinto posto, che garantisce l’ingresso ai playoff, è infatti piuttosto ridotta. Il rendimento casalingo della formazione francese è stato finora positivo: nelle tredici partite disputate davanti al proprio pubblico sono arrivati 21 punti, con sei vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Anche sul piano offensivo la squadra ha mostrato buone qualità, riuscendo a realizzare venti reti in casa.
Qui Laval—
Situazione molto più complicata invece per il Laval, guidato da Olivier Frapolli. La formazione ospite occupa il penultimo posto in classifica con 20 punti ed è pienamente coinvolta nella lotta per non retrocedere. Il distacco dalla zona salvezza resta significativo e rende necessario un cambio di passo nelle ultime giornate di campionato. Il rendimento esterno del Laval racconta di tre vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte nelle tredici trasferte disputate finora, con undici gol segnati e diciassette subiti. Inoltre la squadra non riesce a trovare la vittoria in campionato dalla fine di novembre, un dato che evidenzia le difficoltà attraversate negli ultimi mesi.
Probabili formazioni—
Montpellier (4-2-3-1): Ngapandouetnbu; Hannach, Mouanga, Jullien, Luce; Chennahi, Fayad; Pays, Mbuku, Issoufou; Mendy. Allenatore: Zoumana Camara
Laval (4-4-2): Samassa; Kouassi, Ouaneh, Bianda, Commaret; Mbayo, Thomas, Sanna, Camara; Sellouki, Dago. Allenatore: Olivier Frapolli
