Montpellier-Laval Streaming e Diretta TV: dove vedere la Ligue 2 LIVE

Montpellier-Laval: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Ligue 2 LIVE su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 13 marzo - 11:55

La sfida della ventisettesima giornata di Ligue 2 tra Montpellier e Laval mette di fronte due squadre con obiettivi molto diversi in questa fase della stagione. Il match in programma allo Stade de la Mosson rappresenta un’occasione importante soprattutto per i padroni di casa, ancora in corsa per avvicinarsi alla zona playoff.

Qui Montpellier — Il Montpellier, allenato da Zoumana Camara, occupa attualmente il nono posto in classifica con 38 punti e mantiene vive le proprie ambizioni di accesso agli spareggi promozione. La distanza dal quinto posto, che garantisce l’ingresso ai playoff, è infatti piuttosto ridotta. Il rendimento casalingo della formazione francese è stato finora positivo: nelle tredici partite disputate davanti al proprio pubblico sono arrivati 21 punti, con sei vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Anche sul piano offensivo la squadra ha mostrato buone qualità, riuscendo a realizzare venti reti in casa.

Qui Laval — Situazione molto più complicata invece per il Laval, guidato da Olivier Frapolli. La formazione ospite occupa il penultimo posto in classifica con 20 punti ed è pienamente coinvolta nella lotta per non retrocedere. Il distacco dalla zona salvezza resta significativo e rende necessario un cambio di passo nelle ultime giornate di campionato. Il rendimento esterno del Laval racconta di tre vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte nelle tredici trasferte disputate finora, con undici gol segnati e diciassette subiti. Inoltre la squadra non riesce a trovare la vittoria in campionato dalla fine di novembre, un dato che evidenzia le difficoltà attraversate negli ultimi mesi.

Probabili formazioni — Montpellier (4-2-3-1): Ngapandouetnbu; Hannach, Mouanga, Jullien, Luce; Chennahi, Fayad; Pays, Mbuku, Issoufou; Mendy. Allenatore: Zoumana Camara

Laval (4-4-2): Samassa; Kouassi, Ouaneh, Bianda, Commaret; Mbayo, Thomas, Sanna, Camara; Sellouki, Dago. Allenatore: Olivier Frapolli

