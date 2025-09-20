Nantes-Rennes: dove vedere la Ligue 1 in Diretta Tv e in Streaming Gratis

Nantes-Rennes, quinta giornata di Ligue 1: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 20 settembre 2025 (modifica il 20 settembre 2025 | 10:22)

Il programma del sabato di Ligue 1 si apre col derby bretone tra Nantes e Rennes, calcio d'inizio fissato alle ore 17:00 allo Stade de La Beaujoire. Padroni di casa a caccia di riscatto dopo il ko dello scorso turno col Nizza; ospiti in cerca dei tre punti per mantenersi nelle zone nobili della classifica.

Nantes-Rennes: Dove vedere la Ligue 1 in Diretta tv e in Streaming LIVE — NANTES RENNES DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIGUE 1 LIVE - Scopriamo dove vedere il match valido per la quinta giornata della Ligue 1, Nantes-Rennes , in programma sabato 20 settembre alle ore 17. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Qui Nantes — Il cammino dei Canarini è stato fin qui deludente: 3 sconfitte in 4 partite, con appena un successo ottenuto contro l’Auxerre. Nell’ultima uscita, il ko contro il Nizza ha messo in evidenza tutte le difficoltà della squadra di Castro, soprattutto in fase difensiva. Il Nantes oggi è in piena lotta salvezza, fermo a 3 punti e un solo gol segnato in 360 minuti di campionato: numeri che spiegano bene l’urgenza di cambiare passo.

Qui Rennes — Situazione diversa in casa Rennes, che ha già messo insieme 7 punti ed è in zona Europa. La squadra di Beye ha trovato slancio dopo la vittoria convincente contro il Lione, capace di ridare entusiasmo all’ambiente.

La rosa è al completo e potrà contare anche sull’ultimo rinforzo di mercato, Breel Embolo, che ha già portato energia al reparto offensivo. Curiosamente, i rossoneri sembrano esaltarsi contro le big, ma dovranno dimostrare continuità anche in sfide più abbordabili come questa.

Nantes-Rennes, probabili formazioni — NANTES (4-3-3): A. Lopes; Amian, Awaziem, Tati, Cozza; Leroux, Coquelin, Lepenant; Benhattab, Mohamed, Abline. Allenatore: Luis Castro

RENNES (3-5-2): B. Samba; Rouault, Jacquet, Seidu; M. Camara, Blas, Rongier, Cissé, Merlin; Lepaul, Embolo. Allenatore: Habib Beye