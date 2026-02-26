derbyderbyderby streaming NBA, Nets-Spurs: diretta tv e streaming live del match

Non perdere Brooklyn Nets-San Antonio Spurs: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Venerdì 27 febbraio nuova sfida di NBA. A scendere in campo nella notte, precisamente alle 01:30 italiane, saranno i Brooklyn Nets ed i San Antonio Spurs. Due squadre con una stagione alle spalle ben diversa, ma che sono accomunate da una gran voglia di vincere. Non perdere la sfida: continua a leggere l'articolo e scopri come vedere la partita.

Dove vedere Brooklyn Nets-San Antonio Spurs  in diretta TV e streaming gratis

Brooklyn Nets-San Antonio Spurs sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Brooklyn Nets-San Antonio Spurs sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    I Brooklyn Nets si presentano al match con un biglietto da visita disastroso. Penultimo posto ad East con sole quindici vittorie in stagione, addirittura cinque sconfitte di fila incassate, di cui l'ultima contro i Dallas Mavericks, tra le peggiori nella Western Conference nell'ultimo mese. Dall'altro lato, una delle franchigie più in forma di tutta la NBA: gli Spurs puntano su un gioco di squadra frizzante, dinamico e consolidato, ma anche la loro stella Victor Wembanyama. Contro i Pistons, il francese ha segnato ben 21 punti impreziositi da ben 17 rimbalzi.

    I probabili quintetti di Brooklyn Nets-San Antonio Spurs 

    La vittoria contro i Detroit Pistons è una gigantesca prova di forza da parte della franchigia texana, che parte da favoritissima nella sfida contro i Brooklyn Nets, che proveranno a limitare i danni.

    Brooklyn Nets: N. Porter Jr, N. Clowney, D. Sharpe, T. Mann, E. Demin 

    San Antonio Spurs: H. Barnes, J. Champagnie, V. Wembanyama, S. Castle, D. Fox.

