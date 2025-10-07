New York Yankees-Toronto, Gara 3 dei playoff di MLB: info partita, probabili quintetti base, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 17:29)

New York Yankees-Toronto, la sfida dei quarti di finale dei playoff dell’American League Division Series di MLB, in programma nella notte tra martedì 7 ottobre e mercoledì 8 al Yankee Stadium, entra nel vivo. Si decide tutto nella Grande Mela, dopo il doppio successo ottenuto in Gara 1 e Gara 2, gli ospiti hanno la possibilità di archiviare la pratica in Gara 3 e staccare il pass per le semifinali play-off.

Qui New York — Gli Yankees si trovano con le spalle al muro dopo due pesanti sconfitte in Canada. Il loro pitching è stato messo a dura prova dall’attacco esplosivo dei Blue Jays, che ha totalizzato 23 punti in due gare. Il manager Aaron Boone affida le speranze di rimonta al veterano Carlos Rodón, autore di 18 vittorie in stagione regolare, ma la squadra di casa, che ha chiuso la regular season con 94 successi, dovrà ritrovare la propria identità offensiva e l’efficacia difensiva che l’ha caratterizzata per gran parte dell’anno.

Qui Toronto — Momento magico per i Blue Jays. Le due vittorie al Rogers Centre (10-1 e 13-7) hanno dato fiducia e slancio ad una compagine in cui si sono messi in luce Vladimir Guerrero Jr., autore di un grand slam in Gara 2, e il giovane Trey Yesavage che ha scritto la storia con 11 strikeout al debutto nei playoff MLB, record di franchigia.

In Gara 3, toccherà a Shane Bieber, ex vincitore del Cy Young Award, guidare Toronto verso la possibile “sweep” (chiusura per 3-0). Con un attacco devastante e una mentalità vincente, i Jays sognano il ritorno in grande stile alle World Series, che manca dal lontano 1993.