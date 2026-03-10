derbyderbyderby streaming Newell’s-Platense: dove vedere la Serie A argentina in Streaming e in TV

Newell's-Platense: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A argentina
La sfida tra Newell's Old Boys e Club Atlético Platense rappresenta uno degli incontri interessanti della giornata di Primera División Argentina. Le due squadre arrivano alla partita con situazioni di classifica molto diverse, ospiti a metà classifica e padroni di casa ultimi ancora a secco di vittorie, ma con la stessa necessità di fare punti per i propri obiettivi stagionali.

    Qui Newell's Old Boys

    Il Newell's Old Boys sta attraversando un momento estremamente complicato. La squadra di Rosario occupa l’ultimo posto in classifica con appena 2 punti dopo le prime otto giornate, frutto di due pareggi e ben sei sconfitte, l'ultima nel derby col Rosario Central. Il dato più preoccupante riguarda soprattutto il rendimento difensivo: la squadra ha già incassato 16 gol, mostrando difficoltà evidenti nel contenere gli attacchi avversari.

    Qui Platense

    Situazione completamente diversa per il Platense, che invece si trova nella parte alta della classifica. Il club di Buenos Aires è attualmente in nona posizione con 13 punti raccolti nelle prime otto partite, grazie a un rendimento molto più equilibrato: tre vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta. La squadra ha costruito gran parte dei propri risultati su una difesa molto solida, che ha subito appena tre gol finora.

    Probabili formazioni

    Newell's Old Boys (4-3-3): Barlasina, Méndez, Salcedo, Goitea, Patrón, Herrera, Regiardo, Acuña, Herrera, Núñez, Ramírez.

    Platense (4-2-3-1): Borgogno, Saborido, Vazquez, Cuesta, Silva, Amarfil, Merlini, Mainero, Zapiola, Gauto, Lotti.

