Newell’s-Platense: dove vedere la Serie A argentina in Streaming e in TV

Newell's-Platense: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A argentina

La sfida tra Newell's Old Boys e Club Atlético Platense rappresenta uno degli incontri interessanti della giornata di Primera División Argentina. Le due squadre arrivano alla partita con situazioni di classifica molto diverse, ospiti a metà classifica e padroni di casa ultimi ancora a secco di vittorie, ma con la stessa necessità di fare punti per i propri obiettivi stagionali.

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.

Qui Newell's Old Boys — Il Newell's Old Boys sta attraversando un momento estremamente complicato. La squadra di Rosario occupa l’ultimo posto in classifica con appena 2 punti dopo le prime otto giornate, frutto di due pareggi e ben sei sconfitte, l'ultima nel derby col Rosario Central. Il dato più preoccupante riguarda soprattutto il rendimento difensivo: la squadra ha già incassato 16 gol, mostrando difficoltà evidenti nel contenere gli attacchi avversari.

Qui Platense — Situazione completamente diversa per il Platense, che invece si trova nella parte alta della classifica. Il club di Buenos Aires è attualmente in nona posizione con 13 punti raccolti nelle prime otto partite, grazie a un rendimento molto più equilibrato: tre vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta. La squadra ha costruito gran parte dei propri risultati su una difesa molto solida, che ha subito appena tre gol finora.

Probabili formazioni — Newell's Old Boys (4-3-3): Barlasina, Méndez, Salcedo, Goitea, Patrón, Herrera, Regiardo, Acuña, Herrera, Núñez, Ramírez.

Platense (4-2-3-1): Borgogno, Saborido, Vazquez, Cuesta, Silva, Amarfil, Merlini, Mainero, Zapiola, Gauto, Lotti.

