Lontani dalle luci dei riflettori del campionato italiano, ci sono ex calciatori di Serie A che continuano a brillare. È il caso di Alexis Sanchez, decisivo nel derbi di Siviglia a ben trentasette anni. Ma anche di Bruno Fernandes, che può finalmente giovare di una squadra che risponde presente e tiene il passo alle sue giocate ed alla sua qualità. Non solo, perché c'è anche Osimhen che sta ruggendo in Turchia con il suo Galatasaray, ed è sempre più leader della formazione di Buruk. Scopriamo insieme tutti gli altri protagonisti dell'ultimo fine settimana di calcio.