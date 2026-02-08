Nizza-Monaco Streaming e Diretta TV: dove vedere la Ligue 1 LIVE

Nizza-Monaco: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Ligue 1 su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 8 febbraio - 00:27

Il derby della Costa Azzurra tra Nizza e Monaco, valido per la 21ª giornata di Ligue 1, mette di fronte due squadre separate da pochi punti ma unite dalla stessa esigenza: dare continuità alla risalita. La classifica vede il Monaco decimo con 27 punti e il Nizza tredicesimo con 22, quindi è uno scontro diretto che può cambiare inerzia e percezione del momento.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Ligue 1:

Dove vedere la Ligue 1 in Streaming e in Tv — NIZZA MONACO LIGUE 1 DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, avendo il saldo in attivo, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Nizza-Monaco in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Nizza — Il Nizza arriva a questo appuntamento con qualche segnale di ripresa dopo una prima parte di stagione complicata. I rossoneri hanno raccolto fin qui 22 punti in 20 partite, con 6 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte, subendo molto (38 gol concessi) ma riuscendo comunque a trovare la via della rete con discreta continuità.

Nelle uscite più recenti la squadra di Puel ha mostrato carattere: dopo il successo ritrovato a fine gennaio contro il Nantes, è arrivato il pareggio per 2-2 contro il Brest, maturato in rimonta dopo essere stata sotto di due reti. Una reazione che l’allenatore ha sottolineato positivamente, parlando di approccio e spirito nel secondo tempo. Il problema vero resta la continuità: i numeri indicano una sola vittoria nelle ultime dieci gare di Ligue 1, dato che spiega l’attuale posizione di classifica

Qui Monaco — Il Monaco si presenta invece con una classifica leggermente migliore ma un percorso altrettanto irregolare. I monegaschi sono decimi a quota 27 e hanno appena interrotto un digiuno di vittorie che durava da quasi due mesi. Nell’ultimo turno è arrivato un netto 4-0 contro il Rennes, risultato pesante e importante anche dal punto di vista mentale, perché ha unito solidità difensiva e grande efficacia offensiva.

Prima di questo successo, però, il rendimento era stato fragile: nelle gare precedenti era arrivato solo un pareggio e diversi passi falsi, tanto che il bilancio recente parla di una sola vittoria nelle ultime sei di campionato.

Probabili formazioni — NIZZA (4-2-3-1): Diouf; Clauss, Mendy, Oppong, Abdi; Abdul Samed, Vanhoutte; Jansson, Sanson, Diop; Wahi. Allenatore: Puel

MONACO (3-4-3): Köhn; Teze, Zakaria, Kehrer; Diatta, Camara, Coulibaly, Caio Henrique; Akliouche, Balogun, Golovin. Allenatore: Pocognoli

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Ligue 1: