Il derby della Costa Azzurra tra Nizza e Monaco, valido per la 21ª giornata di Ligue 1, mette di fronte due squadre separate da pochi punti ma unite dalla stessa esigenza: dare continuità alla risalita. La classifica vede il Monaco decimo con 27 punti e il Nizza tredicesimo con 22, quindi è uno scontro diretto che può cambiare inerzia e percezione del momento.
Diretta Tv e Streaming gratis
Nizza-Monaco Streaming e Diretta TV: dove vedere la Ligue 1 LIVE
Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Ligue 1:
Dove vedere la Ligue 1 in Streaming e in Tv—
NIZZA MONACO LIGUE 1 DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, avendo il saldo in attivo, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Nizza-Monaco in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Qui Nizza—
Il Nizza arriva a questo appuntamento con qualche segnale di ripresa dopo una prima parte di stagione complicata. I rossoneri hanno raccolto fin qui 22 punti in 20 partite, con 6 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte, subendo molto (38 gol concessi) ma riuscendo comunque a trovare la via della rete con discreta continuità.
Nelle uscite più recenti la squadra di Puel ha mostrato carattere: dopo il successo ritrovato a fine gennaio contro il Nantes, è arrivato il pareggio per 2-2 contro il Brest, maturato in rimonta dopo essere stata sotto di due reti. Una reazione che l’allenatore ha sottolineato positivamente, parlando di approccio e spirito nel secondo tempo. Il problema vero resta la continuità: i numeri indicano una sola vittoria nelle ultime dieci gare di Ligue 1, dato che spiega l’attuale posizione di classifica
Qui Monaco—
Il Monaco si presenta invece con una classifica leggermente migliore ma un percorso altrettanto irregolare. I monegaschi sono decimi a quota 27 e hanno appena interrotto un digiuno di vittorie che durava da quasi due mesi. Nell’ultimo turno è arrivato un netto 4-0 contro il Rennes, risultato pesante e importante anche dal punto di vista mentale, perché ha unito solidità difensiva e grande efficacia offensiva.
Prima di questo successo, però, il rendimento era stato fragile: nelle gare precedenti era arrivato solo un pareggio e diversi passi falsi, tanto che il bilancio recente parla di una sola vittoria nelle ultime sei di campionato.
Probabili formazioni—
NIZZA (4-2-3-1): Diouf; Clauss, Mendy, Oppong, Abdi; Abdul Samed, Vanhoutte; Jansson, Sanson, Diop; Wahi. Allenatore: Puel
MONACO (3-4-3): Köhn; Teze, Zakaria, Kehrer; Diatta, Camara, Coulibaly, Caio Henrique; Akliouche, Balogun, Golovin. Allenatore: Pocognoli
Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Ligue 1:
© RIPRODUZIONE RISERVATA