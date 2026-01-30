Norimberga-Munster: dove vedere la Zweite Liga in Streaming e in TV

Norimberga-Munster: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Zweite Liga su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 30 gennaio 2026 (modifica il 30 gennaio 2026 | 02:38)

La sfida tra Norimberga e Preussen Münster, valida per la 2. Bundesliga, mette di fronte due squadre con obiettivi e momenti diversi della stagione. Il match si giocherà venerdì 30 gennaio alle 18:30 al Max-Morlock-Stadion, un campo che negli ultimi mesi si è dimostrato particolarmente favorevole ai padroni di casa.

Qui Norimberga — Il Norimberga arriva a questo appuntamento con un rendimento complessivamente positivo, soprattutto tra le mura amiche. Nelle ultime 10 partite di campionato ha raccolto 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, mostrando una buona solidità casalinga.

Al Max-Morlock-Stadion i bavaresi hanno vinto due gare consecutive e restano imbattuti da diverse settimane, nonostante il recente ko esterno per 2-0 contro il Darmstadt. La squadra di Klose mantiene un buon equilibrio tra fase offensiva e difensiva, con una media di 1,4 gol segnati e 1,4 subiti.

Qui Munster — Situazione più complicata per il Preussen Münster, che attraversa un momento di flessione. Nelle ultime 10 gare di 2. Bundesliga sono arrivate soltanto 2 vittorie, a fronte di 5 sconfitte e 3 pareggi. Il rendimento in trasferta resta uno dei principali punti deboli: il Münster ha perso 7 delle ultime 10 partite lontano da casa, subendo quasi 2 gol di media. Nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta per 2-1 contro il Paderborn, gara in cui la squadra di Ende ha faticato a tenere il possesso e a creare occasioni da gol.

Probabili formazioni — Norimberga (4-1-2-3): Reichert; Janisch, Gruber, Lochoshvili, Yilmaz; Markhiev; Becker, Lubach; Justvan, Scobel, Zoma.

Preussen Münster (4-1-2-1-2): Schenk; ter Horst, Heuer, Jaeckel, Kirkeskov; Benger; Schulz, Hendrix; Sertdemir; Amenyido, Batista Meier.

