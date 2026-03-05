La notte NBA tra venerdì 6 marzo e sabato 7 marzo alle ore 03:00 italiane propone la sfida tra Nuggets e Knicks, incrocio tra Western ed Eastern Conference con entrambe le squadre in cerca di continuità: Denver punta a sfruttare intensità e gioco collettivo, mentre New York cerca punti preziosi in trasferta con solidità difensiva e ritmo controllato.