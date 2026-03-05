Lo streaming gratis della gara di campionato Juventus Next Gen-Vis Pesaro: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 5 marzo 2026 (modifica il 5 marzo 2026 | 11:36)

Il Girone B di Serie C propone domenica 8 marzo alle ore 12:30 la sfida tra Juventus Next Gen e Vis Pesaro, un match in programma all’ora di pranzo che promette ritmo e intensità. Le due squadre scendono in campo con l’obiettivo di conquistare punti preziosi e dare continuità al proprio cammino, in una gara che si preannuncia equilibrata e combattuta. Vuoi seguire la partita? Con Sisal, Lottomatica e Goldbet puoi guardare Juventus Next Gen-Vis Pesaro in diretta.

Juventus Next Gen e Vis Pesaro arrivano a questo appuntamento determinate a giocarsi le proprie carte, puntando su organizzazione e qualità per fare la differenza. I presupposti sono quelli di una sfida aperta fino all’ultimo minuto.

Dove vedere Juventus Next Gen-Vis Pesaro in diretta tv e streaming live — La partita Juventus Next Gen-Vis Pesaro sarà visibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente registrarsi o effettuare il login su una delle piattaforme indicate: con un conto attivo sarà possibile seguire Juventus Next Gen-Vis Pesaro in diretta streaming live e consultare l’intero palinsesto sportivo con statistiche e aggiornamenti in tempo reale. Segui Juventus Next Gen-Vis Pesaro in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet e vivi tutte le emozioni del Girone B di Serie C.