Lione-Lens Streaming e Diretta TV: dove vedere la Coppa di Francia LIVE

Lione-Lens: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Coppa di Francia LIVE su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 5 marzo 2026 (modifica il 5 marzo 2026 | 10:11)

La sfida dei quarti di finale di Coppa di Francia tra Lione e Lens, in programma al Groupama Stadium, mette di fronte due squadre ambiziose che vedono nella coppa nazionale una grande occasione per avvicinarsi a un trofeo e conquistare l’accesso alle semifinali.

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.

Qui Lione — I padroni di casa arrivano all’appuntamento in un momento particolarmente positivo: il Lione ha infatti ritrovato continuità nelle ultime settimane, con una percentuale di vittorie del 67% nelle ultime sei partite, segnale di una squadra che ha ritrovato solidità e fiducia. Inoltre il fattore campo potrebbe rivelarsi decisivo, visto che i “Gones” in questa edizione della coppa hanno sempre vinto davanti ai propri tifosi, dimostrando grande capacità di imporre ritmo e gioco tra le mura amiche.

Qui Lens — Dall’altra parte il Lens si presenta però con numeri molto simili e con la consapevolezza di poter mettere in difficoltà chiunque: anche i giallorossi hanno ottenuto quattro vittorie nelle ultime sei trasferte tra tutte le competizioni e stanno dimostrando grande pericolosità soprattutto nelle ripartenze.

Probabili formazioni — Lione (4-3-3): Descamps; Abner, Matha, Niakhate, Hateboer; Nartey, Morton, Tessmann; Endrick, Yaremchuk, Karabakh.

Lens (3-4-2-1): Risser; Ganiou, Celik, Sarr; Abdulhamid, Bulatovic, Sangare, Udol; Said, Thauvin; Edouard.

