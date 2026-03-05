Fenerbahce-Monaco: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV

Fenerbahce-Monaco: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis dell'Eurolega su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 5 marzo - 09:55

La sfida di Eurolega tra Fenerbahçe e Monaco, in programma alla Ülker Sports Arena per il 30° turno della competizione, mette di fronte due squadre con ambizioni importanti ma che arrivano all’appuntamento con stati di forma decisamente diversi. I padroni di casa guidano infatti la classifica con grande autorità grazie a un bilancio di 21 vittorie e 7 sconfitte, dimostrando una continuità di rendimento impressionante che li ha portati a essere tra i principali candidati al titolo. Gli ospiti sono chiamati ad invertire la rotta contro la squadra più in forma del momento.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Eurolega:

Qui Fenerbahçe — Il Fenerbahçe si presenta alla partita in un momento semplicemente straordinario, con ben 17 successi consecutivi tra campionato turco ed Eurolega, una striscia positiva che dura ormai da settimane e che ha rafforzato ulteriormente la fiducia del gruppo allenato da Šarūnas Jasikevičius.

Qui Monaco — Situazione più complicata invece per il Monaco, che occupa attualmente il nono posto in classifica, posizione che garantirebbe l’accesso ai play-in ma che lascia ancora aperta la corsa verso le prime sei piazze, quelle che permettono l’ingresso diretto ai quarti di finale. La squadra del Principato guidata da Vasilīs Spanoulīs non sta attraversando il suo miglior momento stagionale, come dimostrano i risultati delle ultime settimane: nelle cinque gare più recenti è arrivata una sola vittoria, ottenuta contro il Baskonia, mentre per il resto sono arrivate diverse difficoltà che hanno rallentato la scalata in classifica.