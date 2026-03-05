Altamura-Foggia: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta Tv

Altamura-Foggia: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 5 marzo - 09:34

La sfida tra Altamura e Foggia, derby pugliese valido per la 30ª giornata del Girone C di Serie C e in programma allo stadio Antonio D’Angelo, rappresenta un passaggio importante soprattutto per i padroni di casa, chiamati a ritrovare la vittoria dopo un periodo meno brillante rispetto alle settimane precedenti. Il Foggia è chiamato a invertire una tendenza estremamente negativa per provare a riaprire la lotta salvezza.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Serie C:

Altamura-Foggia: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv — ALTAMURA FOGGIA SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida Altamura-Foggia Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Foggia — L’Altamura occupa attualmente l’undicesimo posto con 37 punti, lo stesso bottino del Potenza che chiude la zona playoff, e continua quindi a inseguire l’obiettivo della qualificazione alla post-season. La squadra allenata da Devis Mangia ha vissuto tra metà gennaio e metà febbraio uno dei momenti migliori della propria stagione, raccogliendo cinque vittorie e un pareggio in sei partite grazie a una ritrovata solidità difensiva e a una buona efficacia offensiva guidata da Curcio e compagni.

Nelle ultime settimane, però, il rendimento è calato: dopo tre successi consecutivi contro Trapani, Monopoli e Latina, i biancorossi hanno rallentato con la pesante sconfitta per 3-0 sul campo del Potenza, il ko interno contro la capolista Benevento e il pareggio senza reti nell’ultima giornata in casa del Picerno.

Qui Altamura — Situazione decisamente più complicata per il Foggia, penultimo in classifica con 22 punti e reduce da un periodo estremamente negativo. La formazione guidata da Michele Pazienza arriva infatti alla sfida dopo sette sconfitte consecutive, una serie che ha fatto scivolare i rossoneri nelle zone più basse della graduatoria, mantenendoli davanti solo al Siracusa, penalizzato nei giorni scorsi di sei punti. L’ultimo stop è arrivato nell’ultima giornata, quando i Satanelli sono stati battuti 2-1 in casa dal Casarano, confermando le difficoltà di una squadra che fatica a trovare continuità sia dal punto di vista dei risultati sia sul piano delle prestazioni

Altamura-Foggia, probabili formazioni — Altamura (3-5-2): Alastra; Mbaye, Zazza, Silletti; Mogentale, Nazzaro, Dipinto, Doumbia, Grande; Rosafio, Curcio. Allenatore: Devis Mangia.

Foggia (4-3-3): Perucchini; Staver, Brosco, Rizzo, Giron; Garofalo, Pazienza, Castorri; Liguori, Tommasini, D’Amico. Allenatore: Michele Pazienza.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Serie C: