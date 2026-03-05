Casarano-Siracusa Streaming e Diretta TV: dove vedere LIVE la Serie C

Casarano-Siracusa: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 5 marzo - 09:25

La sfida tra Casarano e Siracusa, valida per la 30ª giornata del Girone C di Serie C e in programma allo stadio Giuseppe Capozza, mette di fronte due squadre con obiettivi di classifica molto diversi ma entrambe motivate a raccogliere punti pesanti in questa fase della stagione.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Serie C:

Casarano-Siracusa: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv — CASARANO SIRACUSA SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida Casarano-Siracusa Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Casarano — Il Casarano, attualmente nono con 39 punti, continua a coltivare ambizioni playoff e arriva all’appuntamento rinvigorito dal successo esterno per 2-1 sul campo del Foggia; la formazione guidata da Vito Di Bari ha conquistato tre vittorie nelle ultime cinque partite, battendo in casa Sorrento e Casertana prima di imporsi anche in trasferta contro i rossoneri pugliesi, mentre le due sconfitte sono arrivate lontano dal Capozza contro Salernitana e Cerignola. Proprio il rendimento interno resta uno dei punti di forza dei salentini, capaci di conquistare 25 punti in 14 partite davanti al proprio pubblico.

Qui Siracusa — Situazione più complicata per il Siracusa, fanalino di coda con 20 punti e reduce anche da una penalizzazione di sei punti che ha appesantito ulteriormente la classifica; nonostante ciò, la squadra allenata da Marco Turati ha mostrato carattere nell’ultimo turno travolgendo la Casertana con un netto 4-0 e interrompendo una lunga serie negativa di otto gare senza vittoria. Rimane però evidente il problema del rendimento esterno degli aretusei, il peggiore del girone con soli 5 punti conquistati in 14 trasferte frutto di una vittoria, due pareggi e undici sconfitte.

Probabili formazioni — Casarano (3-5-2): Bacchin; Gyamfi, Bachini, Mercadante; Celiento, Logoluso, Ferrara, Cerbone, Versienti; Chiricò, Grandolfo. Allenatore: Vito Di Bari

Siracusa (4-2-3-1): Farroni; Puzone, Marafini, Pacciardi, Iob; Frisenna, Gudulevicius; Paolo, Riccardi, Limonelli; Arditi. Allenatore: Marco Turati

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Serie C: