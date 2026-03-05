derbyderbyderby streaming Casarano-Siracusa Streaming e Diretta TV: dove vedere LIVE la Serie C

Diretta TV e Streaming

Casarano-Siracusa Streaming e Diretta TV: dove vedere LIVE la Serie C

Casarano-Siracusa Streaming e Diretta TV: dove vedere LIVE la Serie C - immagine 1
Casarano-Siracusa: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino 

La sfida tra Casarano e Siracusa, valida per la 30ª giornata del Girone C di Serie C e in programma allo stadio Giuseppe Capozza, mette di fronte due squadre con obiettivi di classifica molto diversi ma entrambe motivate a raccogliere punti pesanti in questa fase della stagione.

    • Casarano-Siracusa: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv

    Qui Casarano

    Il Casarano, attualmente nono con 39 punti, continua a coltivare ambizioni playoff e arriva all’appuntamento rinvigorito dal successo esterno per 2-1 sul campo del Foggia; la formazione guidata da Vito Di Bari ha conquistato tre vittorie nelle ultime cinque partite, battendo in casa Sorrento e Casertana prima di imporsi anche in trasferta contro i rossoneri pugliesi, mentre le due sconfitte sono arrivate lontano dal Capozza contro Salernitana e Cerignola. Proprio il rendimento interno resta uno dei punti di forza dei salentini, capaci di conquistare 25 punti in 14 partite davanti al proprio pubblico.

    Qui Siracusa

    Situazione più complicata per il Siracusa, fanalino di coda con 20 punti e reduce anche da una penalizzazione di sei punti che ha appesantito ulteriormente la classifica; nonostante ciò, la squadra allenata da Marco Turati ha mostrato carattere nell’ultimo turno travolgendo la Casertana con un netto 4-0 e interrompendo una lunga serie negativa di otto gare senza vittoria. Rimane però evidente il problema del rendimento esterno degli aretusei, il peggiore del girone con soli 5 punti conquistati in 14 trasferte frutto di una vittoria, due pareggi e undici sconfitte.

    Probabili formazioni

    Casarano (3-5-2): Bacchin; Gyamfi, Bachini, Mercadante; Celiento, Logoluso, Ferrara, Cerbone, Versienti; Chiricò, Grandolfo. Allenatore: Vito Di Bari

    Siracusa (4-2-3-1): Farroni; Puzone, Marafini, Pacciardi, Iob; Frisenna, Gudulevicius; Paolo, Riccardi, Limonelli; Arditi. Allenatore: Marco Turati

