Non perdere Orlando Magic-Dallas Mavericks: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Orlando Magic e Dallas Mavericks si sfideranno in occasione del prossimo turno di NBA. In questo momento della stagione ogni partita diventa chiave in poste post-season ed entrambe le squadre puntano alla vittoria. Il match si terrà domani, venerdì 6 marzo, con la palla a due in programma alle 02:00 italiane. Per scoprire come vedere la partita, continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Orlando Magic-Dallas Mavericks in diretta TV e streaming gratis

Orlando Magic-Dallas Mavericks sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Orlando Magic-Dallas Mavericks  sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    Il momento delle due squadre

    Con quattro sconfitte incassate consecutivamente, i Dallas Mavericks non si presentano alla sfida nel migliore dei modi. La franchigia texana ha incassato ben 117 punti dagli Charlotte Hornets segnandone soltanto 90, non avendo mai il controllo del match. Senza Flagg, i Dallas navigano davvero a vista ed il ritorno di Kyrie Irving sembra l’unica buona notizia nei prossimi mesi.

    Gli Orlando Magic invece in Eastern Conference godono di un momento più favorevole. Reduci da due vittorie e due sconfitte nelle ultime quattro, la squadra della Florida ha dato una gran prova di forza nell’ultima sfida contro i Washington Wizards vincendo 126 a 109. Grande prestazione quella offerta da Banchero, con 37 punti segnati.

    I probabili quintetti di Orlando Magic-Dallas Mavericks 

    Orlando Magic: P. Banchero, T. Da Silva, W. Carter, D. Bane, A. Black. 

    Dallas Mavericks: K. Middleton, P.J. Washington, D. Gafford, N. Marshall, M. Christie. 

