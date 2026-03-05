La serata di Eurolega di venerdì 6 marzo alle ore 18:30 propone la sfida tra Efes e Lione, incontro tra due squadre in fondo alla classifica che cercano punti preziosi per risalire: Efes punta sull’esperienza e sul talento offensivo, mentre Lione prova a sorprendere con energia e determinazione.
La diretta streaming
Efes-Lione streaming gratis: dove vederla in diretta tv live
Hai tre possibilità per guardare Efes-Lione in streaming gratis:
Dove vedere Efes-Lione in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta di Efes-Lione è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming live del match e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.
Attivando un account su Sisal, Lottomatica o Goldbet, è possibile seguire gratuitamente la diretta di Efes-Lione.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
L’Efes cerca di sfruttare talento offensivo e organizzazione di gioco per imporre ritmo e tenere il punteggio sotto controllo.
Il Lione prova a rispondere con energia, intensità difensiva e tentativi di colpire in transizione per strappare punti preziosi.
Per seguire lo streaming gratis di Efes-Lione, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA