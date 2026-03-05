Latina-Sorrento: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta Tv

Latina-Sorrento: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 5 marzo - 09:40

La sfida tra Latina e Sorrento, valida per la 30ª giornata del Girone C di Serie C e in programma allo stadio Domenico Francioni, mette in palio punti importanti soprattutto per i padroni di casa, impegnati nella lotta per evitare i playout. Gli ospiti puntano a consolidare la propria posizione di metà classifica e ad allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Serie C:

Latina-Sorrento: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv — LATINA SORRENTO SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida Latina-Sorrento Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Latina — Il Latina occupa attualmente il sedicesimo posto con 29 punti ed è a una sola lunghezza dalla salvezza diretta, situazione che rende fondamentale tornare alla vittoria dopo un periodo complicato. La squadra allenata da Gennaro Volpe non vince infatti da sei giornate, nelle quali ha raccolto tre pareggi contro Cavese, Benevento e Giugliano e tre sconfitte di misura, tutte per 1-0, contro Monopoli, Altamura e Potenza. L’ultimo successo in campionato risale al 24 gennaio, quando i nerazzurri si imposero 2-0 sul Foggia proprio davanti al pubblico del Francioni, risultato che rappresenta ancora oggi l’ultima gioia interna per Parigi e compagni.

Qui Sorrento — Situazione leggermente più tranquilla per il Sorrento, tredicesimo in classifica con 33 punti e quindi con un margine di quattro lunghezze proprio sul Latina. La formazione guidata da Cristian Serpini ha mostrato un rendimento piuttosto altalenante nelle ultime settimane, alternando vittorie e sconfitte ma riuscendo comunque a mantenere un certo distacco dalla zona più calda della classifica. I tre successi più recenti sono arrivati tutti tra le mura amiche contro Catania, Giugliano e Siracusa, mentre il rendimento esterno resta uno degli aspetti più critici della stagione dei rossoneri, reduci dalle sconfitte in trasferta contro Casarano, Monopoli e Cosenza.

Probabili formazioni — Pontedera (4-3-3): Biagini; Leo, Cerretti, Piana, Sapola; Kabashi, Manfredonia, Raychev; Vitali, Yeboah, Nabian. Allenatore: Piero Braglia

Juventus Next Gen (5-3-2): Mangiapoco; Mulazzi, Savio, Gil, Aarle, Puczka; Macca, Faticanti, Owusu; Deme, Guerra. Allenatore: Massimo Brambilla

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Serie C: