Palmeiras-Botafogo: dove vedere il Brasileirão in Streaming e in TV

Palmeiras-Botafogo: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis del Brasileirão su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 11:52)

La sfida di Brasileirao tra Palmeiras e Botafogo, in programma il 18 marzo all’Allianz Parque, mette di fronte due squadre che stanno vivendo momenti completamente opposti. I padroni di casa arrivano con grande fiducia, mentre gli ospiti sono chiamati a reagire dopo un periodo molto difficile.

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Qui Palmeiras — Il Palmeiras si presenta a questo appuntamento con un rendimento di alto livello, soprattutto tra le mura amiche. La squadra ha costruito gran parte dei suoi punti proprio in casa, dove ha mantenuto un percorso netto, mostrando solidità difensiva e grande concretezza in attacco. Dopo una sconfitta in trasferta che aveva interrotto la serie positiva, è arrivato subito un successo che ha riportato entusiasmo e confermato la forza del gruppo. Il momento resta quindi positivo, con una squadra compatta e abituata a gestire bene le partite.

Qui Botafogo — Il Botafogo, invece, è in evidente difficoltà. La squadra arriva da una serie di sconfitte consecutive che ne hanno compromesso la posizione in classifica e il morale. Le ultime prestazioni hanno evidenziato problemi soprattutto in fase difensiva, con diversi gol subiti e poca capacità di reagire nei momenti complicati. Anche dal punto di vista della continuità i risultati sono mancati, e affrontare una trasferta contro un Palmeiras così solido rappresenta un banco di prova molto complicato.

Probabili formazioni — Palmeiras (4-2-3-1): Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Agustín Giay, Gustavo Gómez, Khellven; Andreas Pereira, Marlon Freitas; Jhon Arias, Mauricio, Joaquín Piquerez; José Manuel López. Allenatore: Abel Ferreira

Botafogo (4-4-2): Raul; Vitinho, Alex Telles, Bastos, Gabriel Justino; Cristian Medina, Danilo, Matheus Martins, Jordan Barrera; Arthur Cabral, Caio Ribeiro. Allenatore: Martin Anselmi

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