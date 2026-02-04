Palmeiras-Vitoria: dove vedere il Brasileirão in Streaming e in TV

La sfida tra Palmeiras e Vitoria, valida per la seconda giornata del Brasileirao, mette di fronte una delle principali candidate al titolo e una squadra che fa della solidità difensiva il suo punto di forza. I padroni di casa vogliono la prima vittoria stagionale dopo un avvio non brillante, mentre il Vitoria punta a confermare la propria identità compatta e difficile da scardinare.
Qui Palmeiras—
Il Palmeiras parte con grandi aspettative in questa stagione, ma ha iniziato il campionato con un pareggio che ha leggermente frenato l’entusiasmo. Resta però una delle rose più complete e attrezzate del torneo. In casa mantiene numeri offensivi affidabili — segna con continuità — e ha anche motivazioni extra dopo l’ultima sconfitta interna nello scontro diretto più recente contro il Vitoria. L’obiettivo è sbloccare subito la stagione.
Qui Vitoria—
Il Vitoria si presenta con una chiara identità: difesa molto solida e partite spesso chiuse. Nelle ultime cinque gare ha incassato gol solo in due occasioni, portando a casa tre vittorie. Squadra fisica, ordinata e difficile da affrontare, soprattutto quando riesce a chiudersi e ripartire. In trasferta punta prima di tutto a contenere, provando a tenere basso il punteggio il più a lungo possibile.
Probabili formazioni—
PALMEIRAS (4-2-3-1): Carlos Miguel; Khelleven, Gomez, Murilo, Piquerez; Andreas Pereira, Marlon Freitas; Allan Elias, Mauricio, Sosa; Lopez.
VITORIA (5-4-1): Gabriel; Matheusinho, Riccieli, Camutanga, Ze Marcos, Ramon; Matheuzinho, Caique, Baralhas, Cantalapiedra; Kayzer.
