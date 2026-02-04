Palmeiras-Vitoria: dove vedere il Brasileirão in Streaming e in TV

Palmeiras-Vitoria: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis del Brasileirão su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 4 febbraio 2026 (modifica il 5 febbraio 2026 | 01:27)

La sfida tra Palmeiras e Vitoria, valida per la seconda giornata del Brasileirao, mette di fronte una delle principali candidate al titolo e una squadra che fa della solidità difensiva il suo punto di forza. I padroni di casa vogliono la prima vittoria stagionale dopo un avvio non brillante, mentre il Vitoria punta a confermare la propria identità compatta e difficile da scardinare.

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.

Qui Palmeiras — Il Palmeiras parte con grandi aspettative in questa stagione, ma ha iniziato il campionato con un pareggio che ha leggermente frenato l’entusiasmo. Resta però una delle rose più complete e attrezzate del torneo. In casa mantiene numeri offensivi affidabili — segna con continuità — e ha anche motivazioni extra dopo l’ultima sconfitta interna nello scontro diretto più recente contro il Vitoria. L’obiettivo è sbloccare subito la stagione.

Qui Vitoria — Il Vitoria si presenta con una chiara identità: difesa molto solida e partite spesso chiuse. Nelle ultime cinque gare ha incassato gol solo in due occasioni, portando a casa tre vittorie. Squadra fisica, ordinata e difficile da affrontare, soprattutto quando riesce a chiudersi e ripartire. In trasferta punta prima di tutto a contenere, provando a tenere basso il punteggio il più a lungo possibile.

Probabili formazioni — PALMEIRAS (4-2-3-1): Carlos Miguel; Khelleven, Gomez, Murilo, Piquerez; Andreas Pereira, Marlon Freitas; Allan Elias, Mauricio, Sosa; Lopez.

VITORIA (5-4-1): Gabriel; Matheusinho, Riccieli, Camutanga, Ze Marcos, Ramon; Matheuzinho, Caique, Baralhas, Cantalapiedra; Kayzer.

