Penarol-Platense: probabili formazioni e streaming gratis

Penarol e Platense si affrontano il 17 aprile 2026 alle ore 02:30 in Copa Libertadores

Stefano Sorce 16 aprile - 01:17

Il calendario non aspetta nessuno, soprattutto in Copa Libertadores. Penarol-Platense arriva in un momento in cui le parole iniziano a contare meno e i punti iniziano a pesare di più. Alle 02:30 del 17 aprile 2026, il Campeón del Siglo si riempie di aspettative: da una parte una squadra che vuole costruire solidità nel girone, dall’altra una che deve ancora trovare il primo vero segnale. Il contesto è chiaro, la partita anche: chi sbaglia resta indietro. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS PENAROL-PLATENSE SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Il Peñarol si presenta con un rendimento discreto ma non ancora convincente sotto tutti gli aspetti. La squadra ha mostrato organizzazione e capacità di restare in partita, ma anche qualche calo di concentrazione che ha inciso sui risultati. In casa, però, il discorso cambia. Il Peñarol tende a essere più compatto, più concreto, sfruttando meglio le proprie qualità e limitando i rischi.

Il Platense arriva in una fase più complicata. I risultati recenti raccontano una squadra in difficoltà, soprattutto nella fase offensiva, dove la produzione è stata minima rispetto al volume di gioco. A questo si aggiunge un problema disciplinare evidente, con molti cartellini che spesso condizionano le partite. In trasferta, contro una squadra organizzata, servirà una prestazione quasi perfetta.

Le probabili formazioni di Penarol-Platense — Il Peñarol dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 equilibrato. Britos tra i pali, con una linea difensiva guidata da Escobar e Lemos, chiamati a garantire solidità e letture pulite. A centrocampo, Madruga e Fernández avranno il compito di dare ordine e gestione del possesso, mentre sulla trequarti Togni rappresenta la principale fonte di creatività. In avanti, Batista sarà il riferimento offensivo, pronto a sfruttare le occasioni.

Il Platense dovrebbe rispondere con un assetto simile, ma più orientato alla copertura. Borgogno in porta, con una difesa che dovrà restare compatta per tutta la gara. A centrocampo, Gómez e Zapiola saranno fondamentali nel contenere e ripartire, mentre davanti Mainero, Merlini e Lotti cercheranno di creare pericoli, soprattutto in transizione.

Penarol (4-2-3-1): Britos; Escobar, Ferreira Zagas, González Márquez, Lemos; Fernández, Madruga; Angulo, Togni, González Márquez; Batista.

Platense (4-2-3-1): Borgogno; Vázquez, Saborido, Silva, Raggio; Gómez, Zapiola; Heredia, Amarfil, Merlini; Lotti.