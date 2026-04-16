Palmeiras-Sporting Cristal: probabili formazioni e streaming gratis

Palmeiras e Sporting Cristal si affrontano il 17 aprile 2026 alle ore 00:00 in Copa Libertadores. I brasiliani cercano la prima vittoria dopo il pareggio all’esordio, mentre i peruviani arrivano forti del successo contro il Cerro Porteño

Stefano Sorce 16 aprile - 00:46

Le prime giornate della Copa Libertadores spesso lasciano margine, ma alcune partite arrivano già con un’urgenza diversa. Palmeiras-Sporting Cristal rientra esattamente in questa categoria: non è ancora decisiva, ma può iniziare a spostare gli equilibri del girone. Alle 00:00 del 17 aprile 2026, l’Allianz Parque diventa il punto in cui il Palmeiras deve trasformare il controllo in risultati concreti, mentre lo Sporting Cristal ha l’occasione di dare un segnale forte anche lontano da casa. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS PALMEIRAS-SPORTING CRISTAL SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Il Palmeiras si presenta con una striscia positiva ma con qualche segnale da interpretare. I risultati continuano ad arrivare, ma le ultime prestazioni hanno mostrato una squadra meno incisiva sotto porta rispetto al solito. Il pareggio all’esordio in Libertadores e quello nel derby contro il Corinthians hanno evidenziato una difficoltà nel concretizzare il dominio territoriale. La squadra resta solida, organizzata e difficile da superare, ma serve maggiore qualità negli ultimi metri. In casa, però, il Palmeiras cambia spesso passo, riuscendo a imporre ritmo e pressione.

Lo Sporting Cristal arriva con una situazione diversa ma stimolante. La vittoria all’esordio contro il Cerro Porteño ha dato fiducia e posizione in classifica, permettendo alla squadra di affrontare questa trasferta con meno pressione. La pausa in campionato può rappresentare un vantaggio sul piano fisico, ma resta l’incognita della continuità. La squadra ha mostrato buone cose in fase offensiva, ma deve dimostrare di poter reggere contro avversari di livello superiore.

Le probabili formazioni — Il Palmeiras dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 basato su controllo e qualità tecnica. Carlos Miguel tra i pali garantisce sicurezza, mentre la linea difensiva con Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Artur (o Khellven) dovrà mantenere equilibrio tra copertura e spinta. In mezzo al campo, Marlon Freitas e Andreas Pereira rappresentano il motore della squadra, fondamentali nella gestione del possesso e nella costruzione. Sulla trequarti, il ritorno di Jhon Arias aggiunge qualità e imprevedibilità, insieme a Maurício e Allan, pronti a supportare Flaco López come riferimento offensivo.

Lo Sporting Cristal dovrebbe rispondere con un assetto compatto ma dinamico. Enríquez in porta, con una difesa chiamata a reggere la pressione del Palmeiras. A centrocampo, Cazonatti e Távara avranno un ruolo chiave nella gestione delle transizioni, mentre sugli esterni Castro e González proveranno a sfruttare gli spazi. In avanti, Ávila e Ibérico rappresentano le principali soluzioni offensive, soprattutto nelle ripartenze.

Palmeiras (4-2-3-1): Carlos Miguel; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Artur (Khellven); Marlon Freitas, Andreas Pereira; Jhon Arias, Maurício, Allan; Flaco López.

Sporting Cristal (4-4-2): Enríquez; Sosa, Araujo, Lutiger, Cristiano; González, Cazonatti, Távara, Castro; Ávila, Ibérico.