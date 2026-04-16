Lanus-Always Ready: diretta live e streaming gratis

Lanus e Always Ready si affrontano nella notte tra il 16 e il 17 aprile 2026 in Copa Libertadores

Stefano Sorce 16 aprile - 00:23

Una sconfitta all’esordio lascia sempre qualcosa in sospeso. Non tanto per la classifica, ancora corta, ma per la sensazione di dover subito rimettere in ordine le cose. Lanus-Always Ready nasce proprio da lì, da due squadre che entrano in campo con la necessità di cambiare subito direzione. Nella notte tra il 16 e il 17 aprile 2026, alle ore 00:00, l’Estadio Ciudad de Lanús diventa il punto in cui il margine di errore si riduce. I padroni di casa proveranno a prendersi il controllo della partita, mentre gli ospiti cercheranno di restare agganciati sfruttando ritmo e transizioni. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS LANUS-ALWAYS READY SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Il Lanus arriva a questa sfida con una struttura chiara ma con qualche difficoltà nella fase realizzativa. La squadra costruisce, mantiene il possesso e controlla il ritmo, ma fatica a trasformare questo dominio in gol. La sconfitta all’esordio in Libertadores ha evidenziato proprio questo limite, nonostante una prestazione ordinata. In casa, però, il Lanús tende a cambiare marcia, sfruttando qualità tecnica e gestione del pallone.

L’Always Ready si presenta con caratteristiche opposte. Più diretto, più verticale, con una maggiore propensione offensiva, ma anche con evidenti limiti difensivi, soprattutto lontano da casa. La squadra boliviana ha dimostrato di saper trovare il gol con continuità, ma concede troppo. In trasferta questo aspetto diventa ancora più evidente, rendendo la partita più difficile da controllare.

Le probabili formazioni — Il Lanus dovrebbe confermare un 4-2-3-1 basato su ordine e costruzione. Losada tra i pali sarà il riferimento difensivo, con una linea composta da Canale, Pérez, Izquierdoz e Guidara, chiamata a mantenere compattezza. A centrocampo, Cardozo rappresenta il punto chiave nella gestione del gioco, affiancato da Medina, mentre Carrera e Watson agiranno tra le linee per dare qualità e inserimenti. In avanti, Salvio e Valois avranno il compito di creare superiorità e supportare la punta.

L’Always Ready dovrebbe rispondere con un 4-4-2 più diretto. Baroja in porta, con una difesa che dovrà reggere la pressione sugli esterni. Il centrocampo sarà fondamentale per chiudere gli spazi, mentre in attacco la coppia Triverio–Godoy rappresenta il principale pericolo, soprattutto nelle ripartenze.

Lanus (4-2-3-1): Losada; Canale, Pérez, Izquierdoz, Guidara; Cardozo, Medina; Carrera, Watson, Valois; Salvio.

Always Ready (4-4-2): Baroja; Rodríguez, Medina, Suárez, Rambal; Saucedo, Cano, Amoroso, Amoroso; Triverio, Godoy.