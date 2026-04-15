Maccabi-Virtus Bologna: info partita, dove vedere la regular season dell'Eurolega in Diretta TV e in Streaming Gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 15 aprile - 21:00

L’ultima curva della regular season di Eurolega propone una sfida dal sapore malinconico tra Maccabi Tel Aviv e Virtus Bologna, due piazze storiche che arrivano a questo appuntamento senza più obiettivi concreti ma con tanto da dimostrare sul piano dell’orgoglio. È una partita che non incide sulla classifica, ma che racconta due delusioni diverse, maturate però lungo percorsi simili fatti di aspettative disattese e crolli nei momenti decisivi. Guarda ora Maccabi-Virtus Bologna GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Maccabi Tel Aviv — Il Maccabi Tel Aviv arriva a questa gara con il peso ancora fresco del derby perso contro l’Hapoel, una sconfitta che ha cancellato le residue speranze di agganciare i play-in. Il dato delle tre sconfitte consecutive fotografa bene il momento: una squadra che si è spenta proprio sul più bello, quando serviva lo scatto definitivo. Davanti al proprio pubblico, però, resta la volontà di chiudere con una reazione, evitando che il finale di stagione lasci solo amarezza.

Qui Virtus Bologna — Ancora più complicato il momento della Virtus Bologna, che si presenta a questo appuntamento in piena crisi di risultati e, soprattutto, di fiducia. Le otto sconfitte consecutive non sono solo un numero, ma il riflesso di una squadra che ha progressivamente perso certezze, passando da una prima parte di stagione incoraggiante a un crollo evidente. L’ultimo ko contro il Baskonia ha confermato le difficoltà: attacco prevedibile, difesa fragile e poca energia nei momenti chiave.