Olympiacos-Olimpia Milano: info partita, dove vedere la regular season dell'Eurolega in Diretta TV e in Streaming Gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 15 aprile - 22:00

L’ultima giornata di Eurolega mette di fronte Olympiakos e Olimpia Milano in una sfida che, più che per la classifica, racconta due stati d’animo completamente opposti. Al Pireo si respira aria di festa: i greci hanno già blindato il primo posto e trasformano questa gara in una sorta di passerella finale davanti al proprio pubblico, un’occasione per consolidare certezze e arrivare con fiducia alla fase decisiva della stagione. Dall’altra parte, Milano si presenta con un peso diverso sulle spalle: non ci sono più obiettivi concreti, ma resta la necessità di chiudere con dignità un cammino europeo che ha lasciato più rimpianti che soddisfazioni. Guarda ora Olympiacos-Olimpia Milano GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Olympiacos — L’Olympiakos arriva a questo appuntamento forte di un percorso estremamente solido, certificato dalle 25 vittorie stagionali. Anche nell’ultima uscita ha dimostrato maturità, andando a prendersi un successo non banale contro l’Hapoel Tel Aviv: una partita sporca, vinta con gestione e lucidità nei momenti chiave. È il segnale di una squadra che sa adattarsi, che non perde identità neanche quando il ritmo si abbassa e che soprattutto ha imparato a vincere anche senza dominare. Il fattore campo, poi, amplifica tutto: al Pireo l’intensità difensiva sale, le rotazioni mantengono alto il livello e ogni possesso diventa una prova di resistenza per gli avversari.

Qui Olimpia Milano — Situazione ben diversa per l’Olimpia Milano, che arriva in Grecia trascinandosi dietro tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali contro il Bayern Monaco ha definitivamente spento ogni speranza. Più del risultato, però, preoccupa la sensazione di fragilità mostrata nelle ultime settimane: difesa meno aggressiva, cali di concentrazione e poca continuità nell’arco dei 40 minuti. Milano non ha più pressione di classifica, ma proprio questo aspetto può diventare ambiguo: da un lato la mente libera potrebbe favorire una prestazione più sciolta, dall’altro il rischio è quello di lasciarsi trascinare dall’inerzia negativa recente. Servirà una risposta di carattere, prima ancora che tecnica, per evitare che la serata si trasformi in un epilogo passivo.