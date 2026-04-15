Alla Movistar Arena, per affrontare il Real Madrid, arriva lo Stella Rossa. Il match si terrà alle 20:45 di giovedì 16 aprile e varrà per l'ultima giornata del campionato di Eurolega, arrivato al suo epilogo e pronto ad accogliere l'inizio di play-in e playoff. Per scoprire come guardare la partita, continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI REAL MADRID-STELLA ROSSA SU BET365
Lo streaming live
Real Madrid-Stella Rossa, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
Dove vedere Real Madrid-Stella Rossa in diretta TV e streaming gratis—
Real Madrid-Stella Rossa sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
Big match in Eurolega quello tra Real Madrid e Stella Rossa. Non solo perché parliamo di due delle squadre più forti e competitive del campionato, ma anche perché l'intensità sarà elevatissima: entrambe le squadre infatti possono migliorare o peggiorare la propria posizione in classifica, il che può portare cambiamenti significativi nei playoff. Il Real Madrid è al terzo posto e dista una sola vittoria dal Valencia, mentre conta le stesse di Hapoel Tel Aviv e Fenerbahce, ciò significa che l'ultimo gradino del podio è potenzialmente in bilico. Anche il gradino della Stella Rossa può cambiare, dato che lo Zalgiris ha solo una vittoria in più mentre Panathinaikos e Monaco le stelle dei serbi. Questi ultimi, si presentano al match della Movistar Arena con due vittorie di fila, guadagnate contro Parigi e Lione.
I probabili quintetti di Real Madrid-Stella Rossa—
Real Madrid: Hezonja, Okeke, Tavares, Feliz, Campazzo
Stella Rossa: Moneke, Nwora, Rivero, Carter, Miller-Mclntyre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA