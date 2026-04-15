Dove vedere Real Madrid-Stella Rossa in diretta TV e streaming gratis

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Il momento delle due squadre

Big match in Eurolega quello tra Real Madrid e Stella Rossa. Non solo perché parliamo di due delle squadre più forti e competitive del campionato, ma anche perché l'intensità sarà elevatissima: entrambe le squadre infatti possono migliorare o peggiorare la propria posizione in classifica, il che può portare cambiamenti significativi nei playoff. Il Real Madrid è al terzo posto e dista una sola vittoria dal Valencia, mentre conta le stesse di Hapoel Tel Aviv e Fenerbahce, ciò significa che l'ultimo gradino del podio è potenzialmente in bilico. Anche il gradino della Stella Rossa può cambiare, dato che lo Zalgiris ha solo una vittoria in più mentre Panathinaikos e Monaco le stelle dei serbi. Questi ultimi, si presentano al match della Movistar Arena con due vittorie di fila, guadagnate contro Parigi e Lione.