Pergolettese-Pro Patria Streaming e Diretta Tv: dove vedere la Serie C LIVE

Pergolettese-Pro Patria, match valido il 34° turno: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 28 marzo 2026 (modifica il 28 marzo 2026 | 02:48)

Pergolettese obbligata a vincere contro un Pro Patria che per il momento non ha più nulla da chiedere, visto che dovrà disputare aritmeticamente i play-out. Entrambe le squadre sono reduci da un doppio ko, ma i padroni di casa non possono più fallire se vorranno evitare gli spareggi salvezza.

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Qui Pergolettese — La Pergolettese è 17ª con 33 punti e arriva da un momento complicato, con due sconfitte consecutive contro Arzignano (0-1) e Giana Erminio (2-0). In casa ha raccolto 17 punti in 16 partite (5 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte), con un rendimento altalenante che la costringe a cercare continuità proprio in questa fase.

Qui Pro Patria — La Pro Patria di Francesco Bolzoni è penultima a quota 19 punti e attraversa una striscia negativa pesante, con 4-1 contro il Lecco e 1-0 contro il Lumezzane nelle ultime due gare, dopo una serie di pareggi che non ha invertito la tendenza. Un momento difficile che rende ogni partita un tentativo di svolta immediata.

Pergolettese-Pro Patria, probabili formazioni — Pergolettese (3-5-2): Cordaro; Milesi, Lambrughi, Capoferri; Roversi, Tremolada, Arini, Jaouhari, Pala; Corti, Petrovic. Allenatore: Mario Tacchinardi

Pro Patria (4-1-4-1): Sala; Mora, Pogliano, Motolese, Travaglini; Munno; Orfei, Tunjov, Frosali, Desogus; Udoh. Allenatore: Francesco Bolzoni