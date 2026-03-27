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Pergolettese-Pro Patria: dove vedere la Serie C in TV e in Streaming Gratis

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Pergolettese-Pro Patria, match valido il 34° turno: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Bet365
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

La Pergolettese ospita la Pro Patria nel match valido per il 34° turno del Girone A di Serie C. I padroni di casa possono ancora evitare i play-out, gli ospiti invece sono già sicuri di disputarli. Chi arriva meglio? Nessuna delle due compagini, entrambe infatti arrivano da una doppia sconfitta.

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Pergolettese-Pro Patria: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv

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    Pergolettese-Pro Patria, probabili formazioni

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    Pergolettese (3-5-2): Cordaro; Milesi, Lambrughi, Capoferri; Roversi, Tremolada, Arini, Jaouhari, Pala; Corti, Petrovic. Allenatore: Mario Tacchinardi

    Pro Patria (4-1-4-1): Sala; Mora, Pogliano, Motolese, Travaglini; Munno; Orfei, Tunjov, Frosali, Desogus; Udoh. Allenatore: Francesco Bolzoni

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