Pescara-Bari, dove vedere la partita in diretta televisiva e streaming LIVE

Questa sera alle 19.30 scenderanno in campo due squadre che si trovano nelle ultime posizioni della classifica del campionato cadetto

Jacopo del Monaco 8 marzo - 09:22

Una delle sfide che andrà in scena nel corso della giornata odierna metterà di fronte il Pescara ed il Bari e, nel paragrafo che segue, vi forniremo le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione della ventinovesima giornata di Serie B. Il match avrà inizio alle ore 19:30 e si disputerà presso lo Stadio Adriatico. Nel girone d'andata, le squadre si sono affrontate nel mese di dicembre ed al San Nicola la partita è terminata 1-1: Di Nardo per i Delfini al 9' e Maggiore per i Galletti al minuto 82.

Per chi vuole seguire il calcio e gli eventi sportivi in tempo reale, esistono diverse piattaforme che permettono di guardare le partite in streaming.

Pescara-Bari, dove vedere la gara — Nella serata di oggi giocheranno contro due club che si trovano nella zona retrocessione del campionato cadetto e, ovviamente, l'obiettivo di entrambe consiste nel conquistare i tre punti per sperare ancora nella salvezza. La sfida tra il Pescara ed il Bari sarà visibile, sia in diretta televisiva che in streaming, su DAZN. Tra l'altro, la partita si potrà vedere in streaming anche su Amazon Prime Video grazie al canale LaB Channel.

La situazione delle due squadre — In questo momento, il Pescara che ha come allenatore Giorgio Gorgone occupa la ventesima nonché ultima posizione in classifica della cadetteria avendo totalizzato 22 punti. Nelle ultime cinque giornate di campionato, i biancazzurri hanno ottenuto due sconfitte contro il Catanzaro (0-2) ed il Venezia (3-2), altrettante vittorie prima in trasferta contro l'Avellino (0-1) e poi tra le mura amiche dell'Adriatico contro il Palermo (2-1 con tanto di ritorno al gol di Lorenzo Insigne coi Delfini) e, nello turno, ha pareggiato 2-2 in casa del Frosinone.

Il Bari guidato da Moreno Longo, dal canto suo, si trova la diciottesima posto in classifica con i suoi 28 punti, quindi ne ha sei in più dei loro avversari di oggi. Dopo aver collezionato due pareggi, prima quello casalingo a reti bianche contro lo Spezia e poi quello terminato 1-1 in casa del Padova, e la sconfitta contro il Südtirol (1-2), la squadra biancorossa ha ottenuto due vittorie di fila contro Sampdoria (0-2) ed Empoli (2-1).

Probabili formazioni — I padroni di casa dovranno fare a meno dello squalificato Altare e dell'infortunato Faraoni. La squadra ospite, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, dovrebbe scendere in campo con la formazione titolare.

PESCARA (4-3-1-2): Saro; Gravillon, Capellini, Bettella, Cagnano; Valzania, Brugman, Berardi; Insigne; Di Nardo, Meazzi. Allenatore: Gorgone

BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Cistana, Odenthal, Mantovani; Piscopo, Maggiore, Artioli, Dorval; Esteves, Rao; Moncini. Allenatore: Longo

