Domenico Ciccarelli 2 settembre 2025 (modifica il 2 settembre 2025 | 14:51)

Alle ore 20:00 di questa sera Plymouth Argyle e Cheltenham Town scenderanno in campo per la prima giornata di EFL Trophy, facenti capo al Gruppo B. La competizione mette di fronte le squadre della Football League One, della Football League Two e, a partire dal 2016, alcune formazioni dell'Under-21 delle compagini di Premier League e Championship.

Dove vedere Plymouth-Cheltenham in diretta Tv e in streaming — Per gli appassionati di calcio inglese, e non solo, che vogliono godersi quest'avvincente partita, il sito di riferimento per guardare la sfida è Bet365. La gara sarà trasmessa, infatti, GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Come arrivano le due squadre alla gara: la situazione di Plymouth Argyle e Cheltenham Town — Il Plymouth Argyle è reduce dalla sconfitta con il Cardiff per un pesante 4-0 e sta attraversando una fase molto difficile: scarsa produzione offensiva, risultati negativi sia in casa che in trasferta, e una classifica che lo vede in piena zona retrocessione. Serve urgentemente un’inversione di tendenza, e la partita contro il Cheltenham Town in EFL Trophy potrebbe essere un’opportunità per dare morale alla squadra.

Stesso discorso per la squadra ospite non arriva sicuramente da un’ottima fase. Il Cheltenham Town è reduce dal pareggio con il Salford, ma gli ultimi risultati sono molto negativi. Nelle ultime cinque uscite ha collezionato ben 4 sconfitte. Con il Plymouth anch’essa potrebbe invertire il trand.

Le probabili formazioni di Plymouth-Cheltenham — Ecco le probabili formazioni di Plymouth–Cheltenham. La gara avrà inizio alle ore 20:00 presso l’Home Park.

Plymouth Argyle (4-4-2): Baker; Edwards, Mitchell, Galloway, Sorinola; Issaka, Ibrahim, Roberts, Hatch; Oseni, Pepple.

Cheltenham Town (3-4-1-2): Diallo; Mazionis, Bennett, Sherring; Jude-Boyd, Kinsella, Sohna, Broom; Martin; Angol, Bickerstaff.