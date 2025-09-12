Pontedera-Rimini: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

La storia recente sorride ai padroni di casa, che negli ultimi cinque scontri diretti con i biancorossi hanno collezionato tre vittorie contro le due riminesi.

Stefano Sorce 12 settembre - 16:55

Sabato 13 settembre 2025 alle 17:30 al “Mannucci” andrà in scena un confronto che vale già molto in ottica salvezza. Pontedera e Rimini, infatti, sono relegate nelle ultime posizioni della classifica del Girone B di Serie C e hanno un disperato bisogno di punti. I toscani, fermi a quota 1 dopo tre giornate, occupano la 19ª piazza, mentre i romagnoli, penalizzati di 10 punti, chiudono la graduatoria a -10.

Dove vedere Pontedera-Rimini in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Pontedera-Rimini in programma sabato 13 settembre alle ore 17.30. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su SKY SPORT (canale 255) e NOW e sulle applicazioni SkyGo e NowTV.

Il momento delle due squadre — La formazione guidata da Leonardo Menichini non ha ancora trovato la vittoria. Nelle prime tre uscite ha raccolto un solo pareggio (1-1 contro il Pineto) e due sconfitte, subendo complessivamente cinque gol. La difesa appare il reparto più fragile, ma il fattore campo potrebbe pesare in un match che può segnare la svolta.

Se la posizione del Pontedera è complicata, quella del Rimini è ancor più delicata. La squadra di Filippo D’Alesio è reduce dal pesante 1-4 incassato al “Romeo Neri” contro la Ternana e, oltre alla penalizzazione, deve fare i conti con difficoltà evidenti in entrambe le fasi di gioco: attacco sterile e retroguardia perforata cinque volte nelle prime tre gare.

Le probabili formazioni di Pontedera-Rimini — Il Pontedera dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1: tra i pali ci sarà Biagini, protetto da una linea difensiva composta da Perretta, Corradini, Vona e Migliardi. In mediana agiranno Ladinetti, regista con passato al Cagliari, e Manfredonia, pronti a dare equilibrio tra le fasi di gioco. Alle loro spalle, sulla trequarti, spazio a Vitali, Polizzi e Bassanini, chiamati a supportare l’unica punta Nabian Herculano, ex attaccante dell’Empoli, che con la sua fisicità e velocità rappresenta l’arma in più per scardinare la difesa avversaria.

Il Rimini, invece, si affiderà a un 3-4-3 dinamico. In porta ci sarà Vitali, mentre il pacchetto arretrato sarà formato da Lepri, Fabbri e Bellodi. Sulle fasce agiranno Moray e Asmussen, con in mezzo Piccoli e Longobardi a dare sostanza e geometrie. In avanti, il tridente sarà composto da Capac, D’Agostini e Gemello, con il compito di provare a sorprendere la retroguardia granata sfruttando velocità e imprevedibilità.

Pontedera (4-2-3-1): Biagini, Perretta, Corradini, Vona, Migliardi, Ladinetti, Manfredonia, Vitali, Polizzi, Bassanini, Nabian. Allenatore: Menichini.

Rimini (3-4-3): Vitali, Lepri, Fabbri, Bellodi, Moray, Asmussen, Piccoli, Longobardi, Capac, D'Agostini, Gemello. Allenatore: D'Alesio.