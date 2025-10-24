Preston-Sheffield in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Guarda Preston-Sheffield United in diretta streaming gratis su Bet365: probabili formazioni, analisi della sfida di Championship a Deepdale

Stefano Sorce 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 00:13)

La Championship prosegue con una partita dal grande fascino venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 21.00 quando il Preston North End ospiterà lo Sheffield United allo stadio Deepdale. Una gara importante per entrambe le squadre: i Lilywhites cercano riscatto dopo due sconfitte consecutive, mentre le Blades vogliono confermare il loro ottimo momento di forma e allontanarsi definitivamente dalla zona calda.

Stato di forma delle squadre — Il Preston North End, guidato da Ryan Lowe, occupa attualmente il 10° posto in classifica con 16 punti, a due sole lunghezze dalla zona playoff. Tuttavia, la squadra vive un momento di flessione: due sconfitte consecutive contro West Bromwich e Birmingham City hanno rallentato la corsa dei Lilywhites, che ora devono ritrovare fiducia e precisione sotto porta. Il rendimento interno resta discreto (3 vittorie su 6 gare a Deepdale), ma i problemi offensivi sono evidenti: in media, solo 1 gol segnato a partita e difficoltà a concretizzare la superiorità territoriale.

Dall’altra parte, lo Sheffield United di Chris Wilder sembra aver ritrovato la strada giusta. Dopo un avvio complicato, le Blades arrivano da due vittorie consecutive, 1-0 contro il Watford e 3-1 in rimonta sul campo del Blackburn, che hanno rilanciato la squadra fino al 21° posto, fuori dalla zona retrocessione. Nelle ultime cinque partite, lo Sheffield ha conquistato 9 punti, segnando in media 1,2 gol a gara e subendone appena 0,8. Una squadra solida, in fiducia e con un atteggiamento aggressivo in trasferta: ben 19 gare consecutive fuori casa senza pareggi, segno della loro propensione a cercare sempre il risultato pieno.

Le probabili formazioni di Preston-Sheffield United — Per i padroni di casa ci sarà Iversen, garanzia di sicurezza per la retroguardia dei Lilywhites. Davanti a lui il terzetto difensivo composto da Storey, molto abile nel gioco aereo, Gibson e Hughes, esperti e fisici, pronti a chiudere gli spazi centrali. Davanti alla difesa agirà Whiteman, mediano di equilibrio incaricato di impostare l’azione. Sulle fasce Small e McCann offriranno spinta e copertura, mentre Vukcevic e Devine completeranno il reparto di centrocampo con dinamismo e capacità d’inserimento. In attacco, Dobbin supporterà Osmajic, punta centrale dal grande movimento e riferimento principale in area di rigore.

Modulo speculare per Chris Wilder, che si affida a Cooper in porta, protetto dal trio difensivo formato da Tanganga, McGuinness e Mee, tutti forti nel gioco aereo e nelle marcature preventive. Sulle corsie laterali agiranno Ogbene, molto rapido e veloce, e Burrows, pronti a garantire ampiezza e corsa, mentre al centro Peck e Soumaré costituiranno la diga davanti alla difesa, unendo fisicità e visione di gioco. Sulla trequarti, O’Hare e Brooks avranno il compito di creare superiorità numerica e servire l’unica punta Campbell, riferimento offensivo agile e potente, reduce da ottime prestazioni.

PRESTON (3-1-4-2): Iversen, Storey, Gibson, Hughes, Whiteman, Small, Vukcevic, McCann, Devine, Dobbin, Osmajic. Allenatore: Lowe.

SHEFFIELD UTD. (3-4-2-1): Cooper, Tanganga, McGuinness, Mee, Ogbene, Peck, Soumare, Burrows, O'Hare, Brooks, Campbell. Allenatore: Wilder.

