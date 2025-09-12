Primeira Liga, Porto-Nacional: diretta tv e streaming LIVE del match

I Dragoni arrivano in gran forma dopo la vittoria contro lo Sporting e vogliono consolidare la candidatura al titolo. Gli ospiti reduci dall’unico successo stagionale contro il Casa Pia, dovranno superare le difficoltà fuori casa

Stefano Sorce 12 settembre - 11:59

Porto e Nacional Madeira si sfidano per la quinta giornata del campionato portoghese. L’appuntamento è fissato per sabato 13 settembre 2025 alle ore 19:00, in una sfida che sulla carta non appare proibitiva.

Dove vedere Porto-Nacional in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Porto-Nacional in programma sabato 13 settembre alle ore 19.00. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà usufruibile anche su Dazn e sull'applicazione di Dazn.

Il momento delle due squadre — Il Porto arriva all’appuntamento in uno stato di forma molto positivo: la vittoria contro lo Sporting ha consolidato fiducia e compattezza, e la squadra ha mostrato un buon equilibrio tra fase offensiva e difensiva. Nonostante qualche assenza importante, la squadra appare pronta a dominare la partita, forte di un attacco efficace e di una retroguardia solida.

Il Nacional, invece, vive un periodo più altalenante. La formazione dell’isola di Madeira ha faticato nelle prime giornate, ma il successo nell’ultimo incontro contro il Casa Pia ha ridato morale. Tuttavia, le difficoltà fuori casa e l’assenza di alcuni giocatori chiave rendono complicato ipotizzare una prestazione alla pari con il Porto.

Le probabili formazioni di Porto-Nacional — Il Porto dovrebbe presentarsi con Diogo Costa tra i pali, retroguardia composta da Pepê, Bednarek, Perez e Moura. A centrocampo Froholdt agirà accanto a Varela, con Gabri Veiga e Rodrigo Mora pronti a supportare la fase offensiva. In attacco Samu Omorodion guiderà la manovra, affiancato da Borja Sainz. I padroni di casa devono fare i conti con l’infermeria: Luuk De Jong è fermo ai box e rischia uno stop non breve, mentre l’esterno William Gomes, uomo chiave nell’impresa di Lisbona, non sarà della partita. Mancherà inoltre anche l'ex juventino Alberto Costa.

Il Nacional risponderà con Lucas Franca in porta, difesa a quattro con Joao Aurelio, Leonardo Santos, Ze Vitor e Jose Gomes. In mediana spazio a Liziero e Matheus Dias, mentre Labidi agirà come raccordo con le punte. Sulla trequarti Paulinho Boia sosterrà il tandem offensivo composto da Ramirez e Witi.

Porto: (4-3-3): Diogo Costa, Pepê, Bednarek, Perez, Moura, Froholdt, Varela, Gabri Veiga, Rodrigo Mora, Samu Omorodion, Borja Sainz. Allenatore: Farioli.

Nacional Madeira: (4-3-3): Lucas Franca, Joao Aurelio, Leonardo Santos, Ze Vitor, Jose Gomes, Liziero, Matheus Dias, Chiheb Labidi, Paulinho Boia, Jesus Ramirez, Witi. Allenatore: Tiago Margarido