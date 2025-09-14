Pro Patria-Novara: dove vedere la Serie C in Diretta tv e in Streaming LIVE

Pro Patria-Novara, quarta giornata del Gruppo A di Serie C: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 14 settembre 2025 (modifica il 14 settembre 2025 | 08:54)

Il Derby del Ticino, Pro Patria-Novara, non è soltanto una partita di calcio: è tradizione, storia e appartenenza. Quando le due compagini si affrontano, la rivalità supera i 90 minuti sul campo e diventa un simbolo di identità collettiva.

Due tifoserie, due città, due modi diversi di vivere il pallone, unite da un fiume e separate da un confine invisibile fatto di orgoglio e memoria. Domenica, calcio d'inizio ore 17:30, lo stadio Carlo Speroni sarà di nuovo il palcoscenico di questa eterna sfida.

Dove vedere Pro Patria-Novara in Diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match valido per la quarta giornata del Gruppo A di Serie C, Pro Patria-Novara, in programma domenica 14 settembre alle ore 17:30.

Qui Pro Patria — I tigrotti si presentano al derby con una fame speciale: cancellare le delusioni e trasformarle in energia. Dopo il ritorno tra i professionisti, il gruppo costruito dal ds Turotti sta ancora cercando la sua identità, ma ha già mostrato carattere e spirito di lotta.

Le prime uscite hanno lasciato più rimpianti che sorrisi, ma anche la certezza che questa squadra sa rialzarsi. Il pareggio acciuffato con l’Inter U23 e la battaglia con la Giana hanno fatto intravedere segnali di crescita. Ora lo spartito è chiaro: il derby deve diventare il punto di svolta, la partita da vincere non solo per i tre punti, ma per dare un messaggio forte a tutta la categoria.

Qui Novara — Dall’altra parte, il Novara arriva con ambizioni rinnovate. In panchina c’è Zanchetta, tecnico giovane e vincente, reduce dal trionfo con l’Inter Primavera, ora chiamato a plasmare una squadra competitiva in Lega Pro. I piemontesi hanno raccolto solo pareggi nelle prime tre giornate: equilibrio sì, ma anche l’urgenza di trovare il primo successo.

Tra assenze pesanti e meccanismi ancora da rodare, la sfida contro la Pro Patria diventa un’occasione d’oro. Perché il derby non è mai una partita come le altre: è il momento in cui si può accendere la scintilla giusta per cambiare la stagione.

Pro Patria-Novara, probabili formazioni — PRO PATRIA (4-4-2): Rovida; Reggiori, Masi, Motolese, Giudici, Ferri, Di Munno, Schirò, Orfei, Mastroianni, Renelus. Allenatore: Leandro Greco

NOVARA (4-3-3): Boseggia; D’Alessio, Bertoncini, Lorenzini, Valdesi; Collodel, Ranieri, Basso; Donadio, Da Graca, Agyemang. Allenatore: Andrea Zanchetta