Big match di Eredivisie al Philips Stadion, dove PSV Eindhoven e Feyenoord si affrontano in una sfida che può indirizzare in modo decisivo la corsa al titolo. Le prime della classe del campionato olandese arrivano allo scontro diretto col desiderio di riscattarsi dopo le rispettive delusioni europee: i padroni di casa vogliono difendere il largo vantaggio in classifica, mentre gli ospiti sono chiamati all’ultima vera occasione per riaprire il discorso vetta.
Diretta Tv e Streaming gratis
Psv-Feyenoord: dove vedere l’Eredivisie in Streaming e in TV
Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Eredivisie:
Dove vedere l'Eredivisie in Streaming e in Tv—
PSV FEYENOORD EREDIVISIE DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Psv-Feyenoord in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Probabili formazioni—
PSV Eindhoven (4-2-3-1): Kovar; Dest, Schouten, Obispo, Mauro Junior; Veerman, Wanner; Saibari, Til, Driouech; De Jong. All. Bosz.
Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Deijl, Kraaijeveld, Targhalline, Bos; Hwang, Valente, Timber; Hadj Moussa, Tengstedt, Sauer. All. Van Persie.
Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Eredivisie:
© RIPRODUZIONE RISERVATA