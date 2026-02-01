Psv-Feyenoord Streaming e Diretta TV: dove vedere LIVE l’Eredivisie

Psv-Feyenoord: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Eredivisie su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 1 febbraio - 05:00

Al Philips Stadion va in scena una sfida che può pesare tantissimo sulla corsa al vertice: PSV-Feyenoord, prima contro seconda, attacchi esplosivi e numeri da capogiro. È la classica partita che vale più dei tre punti: ritmo alto, pressione, giocate decisive e nessun margine d’errore. Tutto pronto per uno scontro diretto che promette gol e spettacolo.

Qui Psv — Il PSV si presenta da capolista solida e dominante. Primo posto in classifica, miglior rendimento interno e una macchina offensiva che segna con continuità. La squadra di Eindhoven ha costruito il suo primato con ritmo, profondità di rosa e grande efficacia sotto porta. Obiettivo chiaro: allungare e mandare un segnale definitivo al campionato.

Qui Feyenoord — Il Feyenoord insegue, ma non parte battuto. Secondo posto e attacco tra i più produttivi del torneo, con un reparto avanzato capace di colpire contro chiunque. La squadra di Rotterdam sa che questa è una gara chiave: vincere non riaprirebbe del tutto il campionato, ma lo renderebbe molto più interessante.

Probabili formazioni — PSV Eindhoven (4-2-3-1): Kovar; Dest, Schouten, Obispo, Mauro Junior; Veerman, Wanner; Saibari, Til, Driouech; De Jong. All. Bosz.

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Deijl, Kraaijeveld, Targhalline, Bos; Hwang, Valente, Timber; Hadj Moussa, Tengstedt, Sauer. All. Van Persie.

